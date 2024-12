El mercado de pases del fútbol chileno ha tenido varias teleseries en el cierre del año. Una de ellas es la que está viviendo Colo Colo con Luciano Cabral, a quien parecía haber perdido en las últimas horas.

El Cacique, especialmente Aníbal Mosa, buscan repatriar al 10 ante su deseo de salir del Club León de México por temas familiares. En el Estadio Monumental hicieron una oferta al elenco felino, pero Independiente de Avellaneda se metió en sus planes para complicar todo.

El Rojo metió la cuchara y parecía quitarle el fichaje del mediocampista al Eterno Campeón. Sin embargo, cuando todos ya lo dan por hecho, un periodista mexicano sorprendió al revelar que las cosas no son tan así, abriendo una puerta a la ilusión alba.

Luciano Cabral aún no cierra con Independiente y otro chileno le pelea a Colo Colo

Luciano Cabral no seguirá en el León de México y todo indica de que su futuro está otra vez en Sudamérica. Colo Colo está peleando con Independiente por el fichaje y todo indicaba que se quedaba con las ganas, pero una inesperada noticia reactiva las negociaciones.

Luciano Cabral está cerca pero no cerrado en Independiente, por lo que Colo Colo mira atentamente. Foto: Photosport.

El periodista de Fox Sports México, Paco Montes, reveló en su cuenta de X (ex Twitter) que el 10 no está listo en el Rojo. De hecho, remarcó que en el cuadro felino ya tienen hasta un plan B en caso de que no se defina en las próximas horas.

“La situación de Luciano Cabral sigue en el aire“, comenzó señalando para alegría de los hinchas de Colo Colo. “Hay oferta de Independiente, pero hasta ahora no está cerrado el tema“.

Pero más allá de Colo Colo, Paco Montes avisó que el futuro de Luciano Cabral puede estar en otro elenco chileno gracias a su actual club. “Si no se acerca a lo pretendido por León, lo más probable es que vaya al Everton“, sentenció.

De esta forma, queda esperar para saber si finalmente se concreta o no el fichaje del 10 al Rojo. La idea es que no pierda mucho tiempo y se sume pronto a su nuevo equipo, con el Eterno Campeón todavía soñando con dar el gran golpe.

Colo Colo aspira a que Luciano Cabral haga un esfuerzo para rechazar a Independiente y así ir al Estadio Monumental. El Cacique busca opciones para potenciarse de cara a un 2025 histórico y donde no pueden desteñir más de lo que ya lo han hecho en el actual mercado de pases.

¿Cuáles fueron los números de Luciano Cabral esta temporada?

Colo Colo e Independiente se pelean a Luciano Cabral luego de haber disputado un total de 15 partidos oficiales con Club León esta temporada. En ellos marcó 1 gol, otorgó 3 asistencias y llegó a los 1.076 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo no tiene refuerzos confirmados para lo que será su primer amistoso del 2025. El Cacique volverá a las canchas el próximo 9 de enero cuando, desde las 18:00 horas, enfrente a Santiago Wanderers en la Noche Caturra.