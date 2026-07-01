El jefe de los jueces reconoció que, luego de dejar fuera al delantero albo casi un mes, pudieron actuar diferente con otros. Casos como el de Marcelo Díaz, Jorge Almirón y Daniel Garnero pasaron piola.

Javier Correa y Colo Colo siguen masticando la rabia de un castigo que ha generado un enorme revuelo. La sanción de cuatro fechas contra el delantero por sus dichos contra Nicolás Gamboa siguen dando que hablar ante una decisión que, con casos muy similares e incluso más graves, no fue ni parecida.

Situaciones como la ocurrida con Marcelo Díaz en 2024, Jorge Almirón en 2025 y Daniel Garnero en 2026 pasaron mucho más desapercibidas que las del atacante albo. Es por ello que ahora que lo consiguieron, en la Comisión de Árbitros asumieron que no lo hicieron bien en el pasado.

Roberto Tobar, el jefe de los jueces chilenos, sacó la voz luego de todo lo que significó el debate en torno al 9 del Cacique. Ahí confirmó que en momentos como los descritos anteriormente no se actuó como debían y que de ahora en adelante todos se medirán con la misma vara.

Comisión de árbitros asume su error tras duro castigo a Javier Correa y Colo Colo

Ahora que condenaron con dureza a Javier Correa, la Comisión de Árbitros afila los dientes. Los jueces consiguieron un fallo histórico para que nadie les diga nada por sus actuaciones y ahora lo harán valer, aunque no sin antes asumir que también se equivocaron.

Luego de dejar a Javier Correa fuera en Colo Colo casi un mes, la Comisión de Árbitros reconoció que lo hicieron mal con casos similares en el pasado. Foto: Photosport.

Roberto Tobar conversó con Los Tenores de Radio ADN y se sinceró sobre la sanción al delantero albo en comparación con casos anteriores. “En base a la experiencia que hemos tenido durante los últimos cuatro años, con declaraciones de jugadores y técnicos, hago una autocrítica por no haber procedido de manera correcta con otros actores“.

De hecho, el jefe de los árbitros aseguró que el castigo a Javier Correa marcará un precedente. “Desde ahora en adelante, todo este tipo de dichos los vamos a incluir en los informes“.

Para Roberto Tobar, esto no se trata de silenciar al resto, sino que siempre están dispuestos a recibir críticas pero no así. “Nosotros no queremos prohibir que los técnicos o jugadores declaren, pero también merecemos respeto“.

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En esa misma línea, el jefe de los jueces enfatizó en que el fútbol chileno debe ayudar a mejorar antes de tirar para abajo. “Las críticas tienen que ser constructivas y no para denostar o humillar al arbitraje“.

“Pueden hacer las declaraciones, pero exigimos respeto a la hora de dirigirse al trabajo arbitral. No decir que regalamos penales, que hay tendencias para perjudicar algún equipo, entonces no lo vamos a tolerar. Vamos a seguir procediendo de la misma forma”, sentenció.

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La Comisión de Árbitros festeja la sanción a Javier Correa y Colo Colo, la que les permitirá denunciar todo de ahora en adelante. Los clubes quedan expuesto a más sanciones por criticar actuaciones arbitrales que han dejado mucho que desear.

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En resumen, Colo Colo y Correa

1. Duro castigo a Javier Correa e indignación en Colo Colo: El delantero albo recibió una severa sanción de cuatro fechas tras sus polémicas declaraciones contra el árbitro Nicolás Gamboa. La decisión generó molestia inmediata, ya que el castigo se percibe desproporcionado en comparación a situaciones recientes vividas en el fútbol chileno.

2. Autocrítica inédita de Roberto Tobar: El jefe de la Comisión de Árbitros reconoció públicamente que hubo un mal manejo en el pasado. Tobar hizo un “mea culpa” al admitir que no se procedió con la misma rigurosidad en casos similares y más graves (como los de Marcelo Díaz en 2024, Jorge Almirón en 2025 o Daniel Garnero en 2026).

3. Nuevo precedente de “tolerancia cero” contra las críticas: A partir de la sanción a Correa, el arbitraje chileno marcará un antes y un después. Tobar advirtió que todo jugador o técnico que acuse tendencias para perjudicar equipos o falte el respeto al cuerpo arbitral será denunciado en los informes. Se aceptan críticas constructivas, pero se acabó el margen para denostar a los jueces.