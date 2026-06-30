El canal confirmó los encuentros que transmitirá de la cita mundialista en una etapa clave de su competencia.

El Mundial 2026 entró en una etapa decisiva con el inicio de los dieciseisavos de final, instancia donde cada selección buscará asegurar su continuidad en el torneo y evitar quedar eliminada.

En medio de esta fase clave, muchos hinchas se preguntan dónde podrán disfrutar de los partidos a través de la televisión abierta. Ante esto, Chilevisión confirmó la programación de los encuentros que transmitirá durante esta semana bajo su señal.

A los encuentros ya programados para este martes 30 de junio, entre Francia y Suecia, además del choque entre México y Ecuador, el canal sumará otros cinco compromisos correspondientes a la fase eliminatoria.

Los partidos que transmitirá Chilevisión esta semana

La acción continuará el miércoles 1 de julio con el enfrentamiento entre Bélgica y Senegal, que se disputará en Seattle, Estados Unidos. Un día después será el turno de un atractivo duelo europeo, cuando España se mida ante Austria en Los Ángeles.

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Finalizado ese encuentro, la transmisión dará paso de inmediato a la previa del choque entre Portugal y Croacia, que se jugará en Vancouver, Canadá.

La programación de la semana concluirá el viernes 3 de julio con el partido entre Argentina y Cabo Verde. Posteriormente, Colombia, el último representante sudamericano en entrar en acción en esta ronda, buscará avanzar a los octavos de final cuando enfrente a Ghana.

Programación de Chilevisión para los dieciseisavos de final

Martes 30 de junio

Francia vs. Suecia – 16:00 horas

México vs. Ecuador – 20:00 horas

Miércoles 1 de julio

Bélgica vs. Senegal – 15:00 horas (inicio de la previa)

Jueves 2 de julio

España vs. Austria – 14:00 horas (inicio de la transmisión)

Portugal vs. Croacia – al término del partido anterior (previa inmediata)

Viernes 3 de julio