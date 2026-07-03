La delegación africana tuvo una fuerte discusión y hasta empujones con personal de seguridad dentro del hotel de concentración previo al juego con Australia.

En la previa a su duelo ante Australia por los 16° de final del Mundial 2026, la selección de Egipto se vio involucrada en un grave incidente con la policía de Estados Unidos al interior de su hotel de concentración en la ciudad de Dallas.

Todo ocurrió luego que un niño le pidiera una foto a un futbolista del cuadro africano dentro del recinto. Este jugador estaba custodiado por personal policial, quien le exigió irse a su habitación pues no podía realizar esta acción con el fanático.

La situación provocó que Ibrahim Hassan, hermano del técnico de Egipto, Hossam Hassan reclamara de forma airada contra la policía, quienes lejos de entender la situación alzaron la voz y provocaron un incidente que cuestiona nuevamente la seguridad en el Mundial 2026.

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Feroz cruce de Egipto y la policía en EE.UU. previo a duelo del Mundial

La tensión escaló al punto que este funcionario de seguridad atacó al jugador egipcio con un empujón, lo que generó dimes y diretes entre ambos. Esto derivó en que tanto de la selección como los policías intentaron calmar los ánimos dentro del hotel.

Tras largos minutos de tensión, desde la delegación de Egipto informaron que el conflicto quedó bajo control y se calificó el hecho como “un incidente menor“. Mientras desde la autoridad agregaron no hubo personas detenidas ni sanciones para los involucrados.

Una situación dramática y llamativa en la previa al partido más importante de su historia, cuando este viernes 3 de julio enfrenten a Australia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a partir de las 14:00 horas (de Chile), por los 16° de final del Mundial 2026.

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En síntesis