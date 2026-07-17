Arturo Vidal y Claudio Bravo como referentes: El importante guiño de Vozinha que ilusiona a Colo Colo

El portero de 40 años aparece como gran oportunidad en el mercado de fichajes y sorprendió con importante acción en redes.

El mercado de fichajes se mueve en Chile, y Colo Colo se transforma en protagonista. Es que en medio de la pretemporada que realiza en Colombia, se informó que sus ojos están puestos en el destacado mundialista Vozinha.

El portero tuvo una irrupción en el Mundial. En el debut de Cabo Verde ante España se transformó en la gran figura y evitó todas las ocasiones de peligro del finalista del torneo.

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Lo llamativo es que fue tan buena su labor, que los ojos del mundo lo destacaron y pasó de tener 50 mil seguidores a 10 millones solo en Instagram.

Ahora el portero que está libre tras terminar su vínculo con Chaves de la segunda división de Portugal, tras la participación en el Mundial tiene 29,3 millones de seguidores. Por lo que la vida ha cambiado para el portero de 40 años.

Vozinha se acerca a Colo Colo: sigue a Vidal y Bravo

Pero el interés de Colo Colo ha remecido el mercado de fichajes. Lo que vuelve a ilusionar a los albos con una posible llegada al arco del Cacique.

Entre los cientos de seguidores que sumó Vozinha, también aprovechó de seguir a Vidal y Bravo.

Incluso se captó un particular guiño, justamente en sus redes sociales. Es que en medio del montón de seguidores que sumó, el propio Vozinha empezó a seguir a dos referentes de Colo Colo.

Primero a Arturo Vidal que es capitán y líder del Cacique. Luego a Claudio Bravo que ha sido referente en el arco con su carrera plagada de éxitos y que justamente en Colo Colo logró sus primeros títulos.

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Cercanía que no sería al azar, incluso podría significar una importante señal. “Vozinha ve con buenos ojos jugar en el equipo chileno”, agregó Germán García Grova sobre la situación del portero. Por lo que se esperan horas claves.