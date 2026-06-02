Matías Ahumada, mandamás de los celestes, avisó que se jugarán todas sus cartas con el organismo continental con miras a Copa Sudamericana.

A pesar de que se jugará en casi dos meses más, en O’Higgins siguen moviéndose con miras al esperado partido contra Boca Juniors. Los celestes chocarán en los playoffs de Copa Sudamericana ante los argentinos.

Es ahí donde las miradas apuntan al Estadio Codelco El Teniente, donde hacen de local en el Capo de Provincia. Por reglamento Conmebol, el recinto mundialista no cumple con el aforo mínimo de 20 mil personas para recibir el partido.

Pese a que se pueden hacer excepciones, la numerosa barra xeneize es un punto importante en el debate, por lo que en Rancagua se mueven con tiempo. Así lo aseguró el dueño del equipo, quien no quiere mudar la localía al Estadio Nacional.

El plan de O’Higgins ante Boca Juniors

Matías Ahumada, uno de los dueños de O’Higgins y rostro visible como mandamás en Rancagua, habló sobre el caso Boca Juniors y la Copa Sudamericana. Pese a que suena el Estadio Nacional como opción, el argentino sí o sí apunta a jugar en El Teniente.

Matías Ahumada / Foto: Maximiliano Figueroa.

“El reglamento dice que aquí no puede jugar por una cuestión de aforo. Este estadio tiene todo, igual que un escenario internacional, salvo el aforo”, partió reconociendo el empresario trasandino.

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Sin embargo, Ahumada es optimista respecto a la opciones de jugar contra Boca Juniors en El Teniente. Es ahí donde tiró la pelota para Asunción y dijo que “ahora dependería de Conmebol que te digan, buena esta solicitud la puedo ver, eso”.

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“Hay que prepararla (la solicitud) esta semana, tenemos a favor el tiempo, tenemos dos meses”, cerró, en diálogo ante los medios rancagüinos post derrota contra Everton.