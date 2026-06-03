La República Checa llega a este Mundial a través del Repechaje europeo. Sin embargo, tiene con qué inquietar a cualquier equipo.

Datos principales

Confederación: UEFA

Apodo: Nároďák (El Nacional)

Ranking FIFA: 41°

Grupo en el Mundial: A (Corea del Sur, México y Sudáfrica).

¿Cómo clasificó al Mundial?

República Checa quedó segunda en el Grupo L de las Eliminatorias de la UEFA. Se enfrentaron con una Selección de Croacia que fue imparable y tuvieron, como gran mérito, el honor de ser los únicos que rescataron un empate ante los subcampeones de Rusia 2018.

Su segundo lugar les permitió ir a los playoff europeos, donde enfrentaron, primero, a Irlanda. Tras una igualdad 2-2 en el tiempo reglamentario, los checos se clasificaron en la tanda de penales (4-3). Lo mismo les pasó en la definición final ante Dinamarca, donde también igualaron 2-2 y terminaron llevándose la clasificación desde los doce pasos (3-1). Ambos partidos se definieron en Praga, por lo que República Checa gozó del factor de localía para meterse en el Mundial 2026.

Calendario y estadios en los que juega

Corea del Sur vs República Checa (jueves 11 de junio, 22:00 hrs, Estadio Akron, Guadalajara). Transmisión: DirecTV.

República Checa vs. Sudáfrica(jueves 18 de junio, 12:00 hrs. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). Transmisión: DirecTV.

México vs. República Checa (miércoles 24 de junio, 21:00 hrs, Estadio Azteca, Ciudad de México). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

Kilómetros a recorres en la Fase de Grupos: 4.515 kms. (Guadalajara-Atlanta-Ciudad de México).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 26,3%

Llegar a cuartos de final: 11,8%

Llegar a semifinales: 3,8%

Llegar a la final: 0,5%

Ser campeón: 0,4%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

El grupo tiene el potencial de convertirse en una verdadera arma mortal para el Nároďák. La velocidad de sus rivales podría hacer que los checos realmente sufrieran en este Mundial, según la apreciación de la IA de Google, Gemini. Esto, sumado a unas no improbables molestias físicas que podría tener Patrik Schick podrían complicar el paso de fase.

Publicidad

Publicidad

Ahora bien, según Gemini, en caso de ganarle el tercer lugar a Sudáfrica (pone como una final grupal, prácticamente, el duelo entre ambos), República Checa no debería pasar más allá de los dieciseisavos de final.

El plantel de República Checa

Porteros:

– Lukas Hornicek (SC Braga)

– Matej Kovar (PSV)

– Jindrich Stanek (Slavia Praga).)

Defensores:

– Ladislav Krejci (Wolverhampton)

– Robin Hranac (Hoffenheim)

– Stepan Chaloupek (Slavia Praga)

– David Zima 8Slavia Praga)

– Tomas Holes (Slavia Praga)

– Jaroslav Zeleny (Sparta Praga)

– David Jurasek (Slavia Praga)

– Vladimir Coufal (Hoffenheim)

Mediocampistas:

– Tomas Soucek (West Ham)

– Michal Sadilek (Slavia Praga)

– Lukas Cerv (Viktoria Plzen)

– Hugo Sochurek (Sparta Praga)

– Alexander Sojka (Viktoria Plzen)

– Vladimir Darida (Hraed Kralove)

– David Doudera (Slavia Praga)

– Pavel Sulc (Olympique Lyon)

– Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

Publicidad

Publicidad

Delanteros y Extremos:

– Patrick Schick (Bayer Leverkusen)

– Lukas Provod (Slavia Praga)

– Adam Hlozek (Hoffenheim)

– Mojmir Chytil (Slavia Praga)

– Jan Kuchta (Sparta Praga)

– Tomas Chory (Slavia Praga)

Jugador estrella: Patrik Schick

Al ver su gran estatura, uno podría pensar que Patrik Schick es el típico delantero tronco. De hecho, República Checa ya se ha valido de este tipo de biotipo en el pasado, con resultados bastante positivos (como con Jan Koller).

Sin embargo, Schick es un delantero que, pese a su altura, tiene una gran técnica. Con buen control orientado y una audaz capacidad para regatear en los espacios reducidos, este atacante suele ser tanto un letal goleador, como un delantero con juego asociativo.

Publicidad

Publicidad

Con 30 años y 22 goles en su última temporada en la Bundesliga, el atacante quiere repetir lo realizado en la Eurocopa 2020, cuando, con apenas 24 años, se coronó como el goleador del torneo.

El goleador checo | Getty Images

Jugador a seguir: Pavel Sulc

Es el encargado de poner la magia en un equipo tan físico como el de República Checa. Con 24 años, Pavel Sulc es un mediapunta de altísima intensidad, que sabe aprovechar bien los espacios libres.

Publicidad

Publicidad

Su salto a la fama se produjo en el Viktoria Pilzen. La temporada 2023/2024 fue consagratoria para Sulc, quien se convirtió rápidamente en la estrella más valiosa de la liga checa. Esto permitió su salto a Francia, donde actualmente defiende los colores del Olympique de Lyon.

Bajo el esquema propuesto por Koubek, Sulc es una especie de abrelatas, pues su juego libre a las espaldas de Schick le permite ser el jugador que el propio atacante y goleador de la Eurocopa 2020 pedía a gritos hace años.

Técnico: Miroslav Koubek

Zorro viejo del fútbol, Miroslav Koubek es un DT que suele aprovechar de la mejor manera posible cada momento. Oportunista y obsesivo, el técnico checo prefiere el orden dentro de la cancha, antes que la improvisación mágica.

Publicidad

Publicidad

En su juventud, Koubek fue arquero, por lo que está acostumbrado a tener una vista amplia del terreno de juego. Esto, combinado con una personalidad paternalista y autoritaria, hacen de él un tipo que no perdona el desorden, ni la indisciplina. A esto le suma una sobrevaloración de la pelota parada.

Aunque suele preferir el esquema del 3-4-2-1, no se casa con él. Es un técnico que muta constantemente y si tiene que, en honor a la realidad de un partido, poner una línea de cinco al fondo, lo hará sin reparos.

Posible 11

Publicidad

Publicidad

Mejor participación de República Checa en los Mundiales

Este será el décimo Mundial de República Checa, tras una ausencia de veinte años. Tras el cisma checoslovaco (1 de enero de 1993), en el que se separaron República Checa y Eslovaquia (antes Checoslovaquia), sólo participó en un Mundial (2006). Pero, se suele tener en cuenta su nutrida historia anterior como propia.

De esta manera, bajo la forma de Checoslovaquia, consiguieron dos logros históricos en Copa del Mundo. El primero fue en 1934, cuando cayeron por 2-1 en la final ante Italia. Luego, en el Mundial de Chile de 1962, los checos volvieron a ser subcampeones, tras caer ante Brasil, en el Estadio Nacional, por 3-1.

Publicidad

Publicidad

Jugador histórico destacado: Pavel Nedved

Una de grandes penas de Pavel Nedved fue haber encarrilado a la Juventus a la final de la Champions League 2003 y no poder jugarla por suspensión. Sin embargo, este checo llegó allí porque todos sabían lo que valía y, quizás, con él en cancha, las cosas habrían sido distintas en esa Orejona (el Milan ganó por penales).

Pero, ¿cómo llegó Nedved a la Juventus? Si bien se formó en el Dukla, fue su rol en el mediocampo del Sparta Praga lo que llamó la atención de Dusan Uhrin, entrenador checo de la Selección. Debutó en 1994 con los colores de su país y fue su actuación en la Eurocopa de 1996 (donde fueron subcampeones) lo que terminó dándole el impulso para llegar a la Serie A (primero a la Lazio y, después, a la Juve).

Con perfil ambidiestro y de una pegada exquisita, Pavel Nedved podía sacar misiles de largo alcance y desde sus distintos perfiles, lo que lo hacía impredecible. Esto, sumado a su buen posicionamiento en el campo de juego y de una gran inteligencia en sus movimientos, lo hicieron ser parte de la, hasta ahora, única Selección de República Checa (como selección escindida de Eslovaquia) que participó en un Mundial (2006).

Publicidad

Publicidad

La pegada espectacular de Nedved | Getty Images

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de República Checa?

Comúnmente, las selecciones de República Checa suelen tener jugadores de gran estatura. En el Mundial 2026 no será la excepción y esto hace que el poderío aéreo de los checos sea un arma de temer. Las torres pueden hacer daño en las pelotas paradas, con un Tomáš Souček de 1.92m., un Ladislav Krejčí de 1.91m., el propio Patrik Schick de 1.91m. y, en la banca, el gigante centrodelanero Tomáš Chorý (1.99m.).

A esto se suma un mediocampo con gran despliegue físico, en el que Tomas Soucek suele imponer el ritmo. Su resistencia pulmonar suele mantenerlo increíblemente fresco todo el partido, pese a su gran desgaste. Esto se contagia al resto del elenco, haciendo que los checos sean un verdadero tractor en la mitad de la cancha.

Publicidad

Publicidad

Como suele suceder, una fortaleza puede conllevar una debilidad. Es lo que pasa con los checos, que tienen dos pilares altos en la retaguardia, cuyo retroceso no es muy rápido. Un equipo con extremos veloces puede ser muy dañino para el esquema de Koubek.

Por otro lado, una vez que empieza a fallar el sistema ofensivo de República Checa, el elenco se suele hacer muy previsible. Es decir, los “ollazos” y centros al área empiezan a ser un recurso constante, lo que hace que se pueda anticipar su juego.

Datos freak del Nároďák

Hay un dato contradictorio con República Checa. Mientras que en los últimos veinte años fue un actor común en la Eurocopa, clasificando a todas ellas, no lograba reflejar ese rendimiento con boletos al Mundial.

Publicidad

Publicidad

Esto hizo que se viviera con particular interés el pase en playoff de las Eliminatorias. Y, como nunca en la historia había pasado, los checos se metieron en un Mundial gracias a dos tandas de penales seguidas. Esto fue repetido por Bosnia-Herzegovina, en las mismas Eliminatorias.

¿Qué récords puede romper esta Selección?

La República Checa tiene una marca que necesita superar. La última vez que ganaron en una Copa del Mundo fue hace veinte años, cuando derrotaron por 3-0 a Estados Unidos en Alemania 2006. Desde ese entonces que no clasifican a un Mundial y no pueden irse de este sin devolverle los triunfos a su país.

Publicidad

Publicidad

Junto con eso, República Checa tiene un goleador que quiere desafiar al emblema histórico, Tomáš Rosický. Se trata de Patrik Schick, quien de anotar tres goles sería el máximo goleador de su selección, desde el cisma checoslovaco.