Ante su buen momento y rumores desde el extranjero, Javier Correa habló sobre su presente y futuro en Colo Colo.

Javier Correa dejó atrás un difícil momento con su lesión y las críticas de los hinchas de Colo Colo. Con goles y una nueva actitud, el delantero retomó su puesto de estrella y reencantó a la fanaticada.

El atacante alcanzó ocho goles en la Liga de Primera, donde el Cacique marcha como puntero exclusivo con 33 puntos. Será campeón de invierno con los albos.

Al mismo tiempo, empiezan los rumores. En el extranjero se habló del interés de Alianza Lima e Independiente de Avellaneda por los goles de Javier Correa. En el programa Tipster de Juega en Línea, el mismo jugador se refirió a estas informaciones y aclaró cuál es su intención.

“No me mueve eso, no me desenfoco, porque soy un agradecido de donde estoy. Todo el mundo se mataría por estar acá. Si tú le preguntas a (Aníbal) Mosa cuántos ‘9’ le ofrecen por cada vez que yo no hago un gol, deben ser miles, pero soy agradecido de donde estoy”, declaró.

Esto dijo Javier Correa ante los rumores de una posible salida | Photosport

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Javier Correa y los rumores de su salida: “Estoy tranquilo, disfrutando en Colo Colo”

“Estoy tranquilo y contento, disfrutando, queriendo batir mis propios números porque siguen siendo mis metas. Si yo cumplo mis metas, nos va a ir bien a todos“, declaró también Javier Correa.

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“Siempre el sonajero empieza y depende de cómo tengas los pies. Yo los tengo en la tierra y sé que va a sonar: si haces las cosas bien, sabes que te van a venir a buscar, pero yo soy agradecido de acá, de Aníbal y toda la gente“, sumó el delantero.