Claudio Aquino sigue sin recuperarse de una molestia en su rodilla. Entrena diferenciado en Colo Colo y se complica en el Monumental.

Colo Colo trabaja pensando en el partido contra Huachipato en la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga. Los albos definen su destino en el torneo este domingo 7 de junio.

Realmente, su suerte puede quedar sellada aun antes, porque Coquimbo Unido, líder del grupo, juega este viernes 5. De ganarle a Deportes Concepción, eliminará al Cacique de la competencia.

En el Monumental se olvidan de la difícil programación y preparan este partido por lo que es: una final. Este miércoles, hubo varias novedades en el entrenamiento, como la presencia de un juvenil de 19 años.

Quien no entrenó con sus compañeros fue Claudio Aquino. Y es que el volante vive un momento difícil en el Cacique, ya que sigue sin recuperarse de un problema en la rodilla que lo complica en el cierre del semestre.

Claudio Aquino sigue fuera en Colo Colo | Photosport

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El difícil momento de Claudio Aquino en Colo Colo: no juega contra Huachipato

En Radio Cooperativa comentaron que “a Claudio Aquino le ha costado y sigue con molestias en su rodilla izquierda“. El diagnóstico es una tenosinovitis, según el último parte médico albo, y ya se sometió a un tratamiento.

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Este miércoles, el mediocampista entrenó de manera diferenciada y sentenció así su destino para este fin de semana. No jugará ante Huachipato en Talcahuano y se mantiene en duda para el partido contra Cobresal en el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera.

En el Monumental, Colo Colo entrenó un equipo con Eduardo Villanueva; Javier Méndez, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Sebastián Vega, Erick Wiemberg; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán para el fin de semana.