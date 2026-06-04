Los azules quieren extender la estadía por varios años más de dos de sus principales figuras en el plantel.

Universidad de Chile busca cerrar de buena manera un primer semestre que ha sido muy irregular. El equipo de Fernando Gago sigue sin poder despegar del todo y por lo mismo espera tener un mercado de fichajes eficiente pensando en el futuro.

Aunque ojo, no solo de refuerzos estamos hablando, sino que también de mantener la base que ha venido jugando en los últimos años. En ese sentido, hay dos jugadores con los que hace bastantes semanas se está negociando.

Hablamos de Matías Zaldivia y Maximiliano Guerrero, quienes en defensa y delantera respectivamente han sido verdaderos pilares para el romántico viajero en el último tiempo.

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Universidad de Chile busca retener a Zaldivia y Guerrero

Marcelo Díaz, periodista de TNT Sports, aseguró en el programa Pelota Parada que “se está avanzando y me comentan que Matías Zaldivia está prácticamente listo en su renovación. Faltan solamente detalles para que su vínculo se extienda hasta 2028 al menos”.

“El otro es Maximiliano Guerrero, muy avanzado. Eran los objetivos que se había puesto la U para que estos dos jugadores sigan y, según lo que he averiguado, están a una firma de cerrar su vínculo y seguir hasta 2028”, concluyó.

Matías Zaldivia y Maximiliano Guerrero se quedarían en Universidad de Chile hasta 2028. | Foto: Photosport.

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Zaldivia en esta temporada 2026 ha jugado un total de 14 partidos, siendo 10 por la Liga de Primera y cuatro por la Copa de la Liga. Suma un gol y una asistencia en 1230 minutos de acción.

Por su parte Guerrero ha disputado 19 compromisos, siendo 13 por la Liga de Primera, cinco en la Copa de la Liga y uno en la Copa Sudamericana. El atacante lleva siete goles y una asistencia en 1382 minutos.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules volverán a la acción ante Audax Italiano este domingo 7 de junio a las 12:30 horas en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 6 de la Copa de la Liga 2026.

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En síntesis