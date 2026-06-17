El defensor tuvo que abandonar el partido ante La Calera, por lo que era duda ante O'Higgins, pero hay una buena noticia.

Universidad de Chile alista su formación para enfrentar este jueves a O’Higgins, por el último partido pendiente de la Liga de Primera 2026, en el Estadio Nacional.

Los azules buscan volver al triunfo y acortar un poco la distancia de 15 puntos que les sacó Colo Colo en la pelea por el título, que los tiene lleno de críticas de parte de los hinchas.

Una de las dudas en la semana era saber cómo quedó Nicolás Ramírez, quien tuvo que salir del empate 2-2 ante La Calera, por una fuerte lesión en el ojo que lo hizo abandonar el partido.

Nicolás Ramírez se prepara para ser titular en la U. Foto: Andrés Pina/Photosport

Se alista para ser titular ante O’Higgins

Los días han pasado y los hinchas de la U tenían dudas sobre la situación de Nicolás Ramírez, lo que fue despejado por el periodista Marcelo Díaz, en TNT Sports.

“Recordemos que salió con un parche en el ojo izquierdo, producto de un pelotazo que le dio de lleno en el ojo, que le impidió seguir jugando”, explicó en primera instancia.

“Ya está bien, pero todavía tiene la marca, porque fue tan fuerte, que le provocó la molestia ocular que lo sacó del partido, le dejó una marca en la zona, pero está bien ha entrenado normal”, destacó.

En ese sentido, asegura que es muy probable que vaya de titular para enfrentar a cuadro de Rancagua, porque “yo diría que no habrá cambios, porque no volverá Matías Zaldivia”.

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