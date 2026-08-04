El comentarista analizó en nuestro programa En La Lupa de RedGol el arribo del arquero de Cabo Verde a Chile.

Hasta que llegó. Mucho se habló la semana pasada sobre el fichaje de Vozinha en Colo Colo. Incluso algunos aseguraron que estaba caído, pero el meta de Cabo Verde terminó sellando su arribo al fútbol chileno.

El portero que se hizo famoso en el Mundial 2026 por sus grandes presentaciones con el cuadro africano, llegó el domingo y este lunes firmó su contrato en el cuadro popular. Todo rodeado de expectación a nivel orbital.

Vozinha es grito y plata. El meta que tiene casi 30 millones de seguidores en Instagram desata pasiones y aquello fue analizado en el programa En La Lupa de RedGol.

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Cristian Basaure y Felipe Escobillana analizan el arribo de Vozinha a Chile

Cristian Basaure y el periodista Felipe Escobillana comentaron la llegada del africano a Chile, mostrándose impactados por todo lo que ha generado el portero.

El Tigre Táctico califica que el fichaje de Vozinha es todo un éxito, aunque recalca que la última palabra la tiene Fernando Ortiz, quien debe decidir si el golero de 40 años va a jugar o no.

“El impacto mediático es innegable. A mí me sorprendió, fue una locura lo que vi, los niños… el mundo ha ido cambiando. Los niños de 10 a 12 años conocen a Vozinha por las redes sociales y así se genera este fenómeno”, dijo Basaure.

“Pasó de 50 mil seguidores en Instagram al comienzo del Mundial a 30 millones de seguidores. Es una locura… desde el gancho de marketing es extraordinario, ahora la responsabilidad es de Ortiz“, cerró Cristian Basaure.

Vozinha ya vivió su primer entrenamiento en Colo Colo y ahora todos esperan su debut con la camiseta del Cacique, lo cual no está definido.

En síntesis

Vozinha firmó su contrato con Colo Colo este lunes tras llegar al país.

firmó su contrato con este lunes tras llegar al país. El arquero de 40 años alcanzó casi 30 millones de seguidores en Instagram.

en Instagram. Fernando Ortiz decidirá cuándo debutará el portero caboverdiano en el equipo albo.

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