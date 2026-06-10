Claudio Aquino sigue sin superar su lesión en la rodilla y se complica en Colo Colo: no volverá a las canchas todavía.

Siguen los problemas para Claudio Aquino en Colo Colo. En un momento donde perdió protagonismo con Fernando Ortiz, el volante además lamenta una difícil lesión que lo complica en el cierre de semestre.

El ex Vélez Sarsfield sigue en tratamiento por una tenosinovitis en la rodilla izquierda. Se perdió los partidos contra Deportes La Serena en la Liga de Primera y Huachipato en la Copa de la Liga, y seguirá fuera.

Según informó Radio Cooperativa, el mediocampista sigue sin recuperarse y esto le costará perderse el partido contra Cobresal de este sábado 13 de junio, donde se cerrará la primera parte de la Liga de Primera.

No solo eso: se espera que Claudio Aquino también se ausente de los partidos de la Copa Chile, competencia que comenzará inmediatamente después y donde los albos jugarán contra Deportes Recoleta, Unión Española y O’Higgins.

Una lesión en la rodilla complica a Claudio Aquino | Photosport

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Sigue el calvario de Claudio Aquino en Colo Colo

El volante no suma minutos desde el clásico contra U. Católica el pasado 24 de mayo, donde su molestia física ya le ocasionó problemas y lo llevó a hacer un criticado partido en el Claro Arena.

En medio de esto, el jugador argentino, con contrato hasta diciembre de 2026, también enfrenta rumores de una posible salida. Aníbal Mosa no aseguró su estadía hasta fin de año y confirmó que “cuando termine la primera rueda, nos vamos a sentar a conversar. Es jugador del club, cualquier novedad tendremos que conversarla con él“.