Ex seleccionado chileno le habla fuerte a Arturo Vidal por su nivel: "El no se da cuenta que..."

Cuando se confirmó el arribo de Arturo Vidal a Colo Colo los hinchas albos estaban felices, porque pensaban que se iban a encontrar con ese King que fue un líder futbolístico de la selección chilena por muchos años.

Sin embargo, el ex volante de Juventus no ha podido jugar todos los minutos que quisiera y los problemas físicos han estado presentes en el arranque de la temporada.

Para analizar el momento de Vidal en RedGol tomamos contacto con el ex arquero de la Roja Óscar Wirth, quien no dudó en criticar al mediocampista por su rendimiento con la camiseta alba.

La crítica de Wirth

El ex meta de Colo Colo se lanzó contra el Rey, debido a que piensa que el jugador quiere mostrar la misma cara que en sus años mozos en Europa, no obstante cree que su físico ya no lo acompaña como antes.

“Está muy lejos de ser el Vidal que todos conocemos, ahora me podrán decir que no hay que ser muy capo para saber que el tiempo ha pasado, el problema es que él no se quiere dar cuenta, ahí está problema, él se tiene que dar cuenta”, comentó Wirth.

“En Brasil jugó poco tiempo no porque no sepa jugar a la pelota, sino porque no estaba en buenas condiciones físicas. Ahora le está pasando lo mismo, aparece jugando algunos minutos y demuestra que está haciendo un esfuerzo, pero ese esfuerzo es para él no para el equipo”, agregó.

Por último, señaló que el rendimiento de Arturo Vidal el pasado miércoles en la Copa Libertadores fue bajo lo esperado.

“Ante Cerro Porteño no participó de ninguna jugada en la que le hiciera daño al rival, no se acercó al área a rematar, a buscar opciones, con ese ida y vuelta que tenía antes que era muy bueno, los hechos hablan por sí solos”, cerró.

Vidal ahora tendrá descanso en Colo Colo, porque no jugará este sábado ante Ñublense por el Campeonato Nacional, para estar en óptimas condiciones de decir presente en la visita del próximo martes ante Fluminense por el certamen internacional.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Ñublense por el Campeonato Nacional?

Luego de su triunfo ante Cerro Porteño, Colo Colo vuelve a concentrarse en el Campeonato Nacional y por la séptima fecha se medirá ante Ñublense, el sábado 6 de abril, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.