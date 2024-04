Quedó claro que el gran objetivo de Colo Colo en 2024 es hacer una buena presentación a nivel internacional, es por ello que Blanco y Negro tomó la decisión de contratar al entrenador Jorge Almirón, finalista de la Copa Libertadores 2023 con Boca Juniors.

El foco de los albos está en el torneo que organiza la Conmebol, es por ello que su estratega tomó la decisión de poner un equipo suplente este sábado ante Ñublense en el Campeonato Nacional, pensando en el duelo del martes 9 de abril ante Fluminense en Río de Janeiro.

El Cacique se presentará en Chillán con muchas caras nuevas, y pese a la decisión del estratega de sacar a los titulares, el regalón de Gustavo Quinteros en 2023, el criticado defensor Ramiro González, no tiene cabida.

Ramiro González no es considerado

La llegada del zaguero argentino-chileno a Colo Colo fue muy criticada, porque Quinteros insistió tanto en traerlo, que aunque no pasó los exámenes médicos, igual le hicieron contrato por una temporada, renovable si cumplía una meta de minutos, lo que logró.

En 2023 gozó de regularidad en el torneo local y en la Libertadores, de hecho jugó 1.800 minutos en la liga chilena, repartidos en 22 compromisos, pero eso cambió radicalmente con el arribo de Almirón.

El ex estratega de Lanús simplemente no confía en Ramiro González, porque lo puso solamente en la derrota por 1-0 contra O’Higgins, donde jugaron suplentes, y de ahí en más no volvió a ser considerado.

Es más, el número 33 de Colo Colo no fue ni a la banca el pasado miércoles en la Copa Libertadores de América ante Cerro Porteño y este sábado no será de la partida.

Jorge Almirón decidió poner como defensores centrales a Emiliano Amor y Bruno Gutiérrez, quien había jugado como lateral derecho cuando era considerado, pero ahora irá al centro de la zaga contra Ñublense, desplazando a un especialista como Ramiro González, quien está más cortado que nunca en el Popular.

La formación de Colo Colo vs Ñublense

La más posible formación de Colo Colo ante Ñublense es con Brayan Cortés; Jeyson Rojas, Emiliano Amor, Bruno Gutiérrez, Daniel Gutiérrez; Vicente Pizarro, Gonzalo Castellani, Lucas Soto; Marcos Bolados, Damián Pizarro y Lucas Cepeda.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Ñublense por el Campeonato Nacional?

Luego de su triunfo ante Cerro Porteño, Colo Colo vuelve a concentrarse en el Campeonato Nacional y por la séptima fecha se medirá ante Ñublense, el sábado 6 de abril, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

