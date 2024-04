Los hinchas de Colo Colo viven días de felicidad, porque el cuadro albo debutó con una sufrida victoria por 1-0 ante Cerro Porteño en la fase grupal de la Copa Libertadores de América.

Sin embargo, el club Popular no es solamente fútbol y las diferentes ramas de la institución, las que maneja el Club Social y Deportivo Colo Colo, protagonizaron una nueva polémica.

Pasa que la directiva del CSyD, encabezado por su presidente Matías Camacho, tomó la decisión de cobrarle a los jugadores jóvenes que tiene el cuadro blanco para pasarle nuevas indumentarias.

La medida va para las diferentes ramas y enfocada en las categorías desde las Sub 9 a la Sub 20, es decir los jugadores profesionales no deben pagar para recibir la ropa del club, pero igual generó rabia en los hinchas.

La determinación se debe a que el Club Social y Deportivo Colo Colo pasa por una severa crisis económica, debido a la fuga masiva de socios, porque ahora apenas tiene cerca de 17 mil al día, mientras que en la gestión de Eduardo Valladares hubo casi 100 mil.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Ñublense por el Campeonato Nacional?

Luego de su triunfo ante Cerro Porteño, Colo Colo vuelve a concentrarse en el Campeonato Nacional y por la séptima fecha se medirá ante Ñublense, el sábado 6 de abril, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.