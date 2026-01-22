Colo Colo vuelve de su gira por Uruguay con cosas por mejorar y jugadores que cuidar de cara al debut en la Liga de Primera. El último amistoso ante Peñarol le dejó no sólo lecciones, sino que también preocupaciones como la de Arturo Vidal.

El King, que volvió a ser mediocampista en esta jornada y jugó un partido más que destacado encuentro, apenas pudo estar 45 minutos en la cancha. Un golpe lo dejó muy complicado y obligó a su salida en el descanso, lo que de inmediato alarmó a los hinchas.

Mientras estuvo en la banca, al volante se le vio con hielo en su pierna. Las especulaciones comenzaron de inmediato, por lo que el propio técnico albo decidió salir a aclarar el estado del principal referente del plantel.

Fernando Ortiz llama a la calma por las molestias de Arturo Vidal en Colo Colo

Arturo Vidal volvió al mediocampo de Colo Colo y mostró su mejor versión en 2026. No obstante, el King apenas duró un tiempo en la cancha luego de sufrir un golpe en un cruce ante Peñarol.

Ante Peñarol, Arturo Vidal apenas jugó un tiempo luego de recibir un golpe que asusta a Colo Colo. Foto: Photosport.

Los hinchas quedaron preocupados por el volante, por lo que Fernando Ortiz les dio noticias. “Tuvo un golpe bastante fuerte que le dejó una marca importante“, dijo el DT en conferencia de prensa.

Publicidad

Publicidad

Aunque el técnico de Colo Colo dejó en claro que Arturo Vidal en ningún momento pensó en pedir el cambio. “Quería seguir jugando, así que calma“, señaló el DT.

Fernando Ortiz también aprovechó de hablar de lo ocurrido con Cristián Zavala, que es noticia mundial por patear un penal terrible cuando estaba lesionado. “Cris tenía un problema. Entiendo el querer ejecutar un penal, es su locura y ansiedad, pero yo creo que su emoción lo llevó a ejecutar. Ahora lo están revisando, ojalá no sea nada grave“.

ver también “La definición…”: así reacciona el DT de Colo Colo tras insólita tanda de penales con Peñarol

El entrenador de Colo Colo no dejó pasar la oportunidad y mandó un claro mensaje a la dirigencia por el tema refuerzos. “Yo estoy tranquilo, satisfecho. La directiva ha hecho un trabajo importante, tienen que seguir trabajando“.

Publicidad

Publicidad

“Me voy feliz con el trabajo de mi cuerpo técnico que no hemos tenido ningún tipo de lesión como se dice, eso también habla bien. La predisposición del jugador es fundamental“, sentenció.

Colo Colo avisa que lo de Arturo Vidal no es algo para alarmarse y que hay que permitirle un descanso. El Cacique se alista para el debut en la Liga de Primera, donde deberá demostrar que está para pelear el título en 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Arturo Vidal se recupera mientras espera por el próximo partido de Colo Colo. Hasta ahora, el Cacique sólo tiene programado el debut en la Liga de Primera 2026 ante Deportes Limache, el que será el sábado 31 de enero desde las 12:00 horas.

Publicidad

Publicidad