Deportes Concepción selló este 2025 su esperado regreso a la máxima categoría del fútbol nacional, donde de cara a la nueva temporada selló importantes fichajes, entre ellas de la una figura brasileña que fue campeón de Copa Libertadores: César Bernardo Dutra.

El portero de 34 años llegó este año a liga chilena desde Boavista de la Primera División de Portugal donde se sumó al León de Collao. En conversación con AS, el jugador se refirió a su llegada al país y cómo ha sido su experiencia estas primeras semanas.

César Bernardo Dutra se sincera sobre su llegada a Chile

En conversación con el medio, el portero señaló: “Desde el inicio fui muy bien recibido por todos… Concepción es una ciudad muy bella, tiene muchas cosas. Estoy contento de estar acá”.

Asimismo, en su llegada al país, se encontró con la tragedia de los incendios en la zona sur. “Fue una grave situación que todos sentimos, tuvimos la oportunidad de ver que todos se reunieron para ayudar. Tienen personas buenas para hacer un trabajo voluntario y eso me gusta mucho”.

El club ha experimentado dos derrotas seguidas en lo que ha sido su regreso a Primera, donde cayeron recientemente frente a Universidad Católica.

Ante esto, el guardameta comentó: “Hoy, una vez más, luchamos esta el final para conseguir el resultado, pero no se pudo. Ahora hay que seguir adelante y trabajar… Tenemos muchas cosas buenas en nuestro equipo. Además, siempre agradecemos a los hinchas, están en todos lados apoyando”.

César Bernardo Dutra se sumó al León de Collao.

La carrera de César Bernardo Dutra

El guardameta comenzó su carrera en el Flamengo en 2011, para luego pasar a préstamo en distintos clubes como Ponte Preta y Ferroviária.

Con el “Mengao” no pudo posicionarse en la oncena titular. Sin embargo, fue parte del plantel ganador de la Copa Libertadores el 2019 y la Recopa Sudamericana. También junto al equipo levantó la Copa Da Brasil (2013), el Campeonato Brasileiro (2019) y el Supercopa de Brasil (2020).

El 2022 fichó por E.C. Bahia y tras una breve temporada fichó por Boavista F.C el año 2022 quedando libre el 2025.

A nivel de Selección, Dutra fue parte de la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 con Brasil, coronándose campeón de la cita mundialista.