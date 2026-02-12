Colo Colo comenzó una temporada llena de sorpresas, ya que el elenco albo vivió importantes bajas como la de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro, mientras que también se sumó al plantel Fernando Ortiz una joven promesa de la cantera, Yastin Cuevas, juvenil de tan solo 17 años.

El jugador de Fútbol Joven de Colo Colo anotó su primer gol en el profesionalismo contra Everton en el Estadio Monumental, y en ese contexto, Javier Correa se refirió al desempeño de Cuevas y su proyección con los albos.

Javier Correa habla del presente de Yastin Cuevas

En conversación con AS, el jugador fue consultado sobre si ha aconsejado a la joven promesa alba. “Bueno, eso depende más de la casa, de su familia, de la gente de su entorno”.

ver también “Fue contacto…”: ANFP libera audios del VAR de la gran polémica en triunfo de Colo Colo ante Everton

Asimismo, señala que como escuadra buscan siempre potenciarse entre compañeros. “Nosotros tratamos de que él nos rinda al 100 dentro de la cancha y en los entrenamientos, pero va por buen camino, viene bien educado. Ojalá que lo podamos ayudar y que, después de este partido, su salto sea grande, para también ser histórico en otros lugares”.

También se refirió a la imagen que compartió en su Instagram, felicitándolo tras su primer gol como profesional. “Desde el primer día que subió, me pareció un buen jugador, tiene mucho por dar. Pero bueno, esto es fútbol, es día a día, y es más cabeza que talento, así que nada, él pueda soportar con la cabeza… Después, el talento lo tiene”.