No se vio en TV: La comentada celebración entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz en Colo Colo

Colo Colo volvió a los triunfos y lo consiguió de manera agónica ante Everton. Con anotaciones en los descuentos de Yastin Cuevas y Javier Correa, el Cacique sumó tres puntos de oro en el Estadio Monumental.

Triunfo que fue celebrado con todo por el plantel y que contó con un particular cruce entre Arturo Vidal y Fernando Ortiz. En la previa al duelo, La Tercera publicó que el DT como el Bicampeón de América ni cruzaban diálogos. Por lo que aseguraron que “prácticamente no se dirigen la palabra”.

Lo que se acrecentó en el partido ante los ruleteros. En todo momento fue Juan Pablo ‘Chato’ Rodríguez el que le daba indicaciones al volante. Distanciamiento con Ortiz que se evidenció cuando finalmente sacó a Vidal de la cancha. El intercambio fue bastante frío y hasta fue tema en redes sociales. Pero el “Tano” decidió aclarar lo ocurrido tras el pitazo final.

“Se han inventado tantas cosas de cuando llegamos de la pretemporada, que estábamos peleados siempre. Si ven el festejo del primer gol, ahí se van a dar cuenta de la relación particular que tengo con Arturo”, recalcó Fernando Ortiz.

La celebración de Arturo Vidal y Fernando Ortiz

El tema es que TNT Sports mostró un nuevo registro tras el gol de Yastin Cuevas y que pone al descubierto los dichos de Fernando Ortiz.

Según el trasandino hubo un afectuoso festejo con Arturo Vidal. Sin embargo, en las imágenes se aprecia que ambos se sumaron a la celebración colectiva. Por lo que no hubo ningún cruce de palabras.

Pese al triunfo, se hizo notar la tensión entre Vidal y Ortiz

Incluso en las imágenes se visualiza a Vidal dando indicaciones y a Ortiz con una cara de pocos amigos a unos metros. Así las cosas al cierre hasta dan las mismas indicaciones a los jugadores dentro de la cancha. Lo que reaviva la polémica.

“Al técnico no le gusta. No creo que Arturo Vidal lo haga de maldad. Da indicaciones que quizás se cruzan con la del técnico. Es complejo. Pero con una conversación se puede arreglar”, complementó Marcelo Barticciotto en Radio Cooperativa sobre la disputa del King y Fernando Ortiz.

