En el programa Denganche, Gabriel Costa declaró no tener problemas de jugar en un equipo archirrival. “Soy hincha del que me contrate”, dijo el ex jugador de Colo Colo, que en estos momentos se encuentra sin equipo tras quedar libre de Universitario de Deportes.

Esta declaración la dio luego de que le preguntaran por haber jugado en Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario, que son los tres equipos más populares de Perú. Ahí Costa respondió: “Obviamente que a mí me encanta el fútbol y yo soy hincha del que me contrate”.

El uruguayo nacionalizado peruano también añadió: “Soy un jugador profesional, es mi trabajo. Trato de que mi trabajo funcione como sustento para mi familia. Soy hincha del equipo que me contrata. Es un tema deportivo y profesional. No me va a costar nunca pasar de un lado a otro. Dejas de lado tus sentimientos y piensas en tu familia”.

Posterior a dejar Colo Colo, Gabriel Costa volvió a Alianza Lima en busca de retomar su nivel. Pero tras un año en el club, pasó a jugar por el clásico rival, Universitario de Deportes, equipo al que dejó a finales de 2025.

Gabriel Costa no tiene equipo

Tras salir de Universitario, Gabriel Costa fue vinculado con distintos equipos de la Liga 1 de Perú. Sin embargo, tras no concretar con Sport Boys y luego de que su fichaje a San Martín de Porres se haya caído, escribió un mensaje con tono de despedida en sus redes sociales y dándole las gracias al fútbol peruano.

“Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con orgullo por la trayectoria recorrida y con un respeto inmenso por el fútbol peruano y su gente. Los recuerdos, los títulos, las experiencias y el cariño recibido quedarán para siempre conmigo”, fueron las palabras del delantero.

Aún es incierto su futuro, pero con el mensaje de que jugaría en equipos archirrivales y con su pasado por los tres grandes de Perú, no se puede descartar ninguna movida de Gabriel Costa.

El paso de Costa por Colo Colo

Gabriel Costa jugó en Colo Colo entre 2019 y 2022. Ahí consiguió anotar 34 goles en 121 partidos. Así como también salió campeón cuatro veces: Copa Chile (2019 y 2021), Supercopa (2022) y Campeonato Nacional (2022).

