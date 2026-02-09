Se comparó con Lionel Messi, ganó cuatro títulos en Colo Colo y ahora sorprende con nueva decisión: “Me voy a preparar”

Gabriel Costa sorprendió en este mercado de fichajes. El delantero uruguayo peruano confirmó su salida del país vecino y pese a tener opciones de jugar en la segunda división, decidió ponerle fin a su ciclo y volver a su tierra natal.

Lo que realizó con una particular publicación que dejó helados a sus seguidores. “Yo llegué un acuerdo verbal con San Martín, pero si no estaba la firma. Se retractaron. Me hicieron perder el tiempo. Pero ya no importa”, aseguró el ariete en el programa “Mano a Mano”. Tras su fallida llegada al elenco peruano, ahora “San Basilio” vuelve a Uruguay.

El tema es que el jugador que ganó cuatro títulos con Colo Colo -con dos Copa Chile, una Supercopa y una Liga de Primera- ahora decidió iniciar un nuevo proceso en su vida. Lo que sorprendió a los fanáticos especialmente del Perú.

¿Qué pasó con Gabriel Costa?

El nombre de Gabriel Costa se hizo conocido en Perú por sus campañas en Alianza Lima y Universitario. A Chile llegó de la mano de Mario Salas a Colo Colo y en su presentación se mandó una frase que hasta el día de hoy se recuerda. “Soy como Messi”, aseguró. Lo que a la larga siempre le terminó pasando la cuenta.

Pero más allá de ello, ahora Costa con 35 años busca una nueva oportunidad en Uruguay. Sin embargo, esto tiene relación a que su vida se enfocará en la dirección técnica.

Gabriel Costa fue figura en Colo Colo y ahora quiere ser DT

“Sí ahora quiero ser entrenador”, confesó al citado programa. Incluso recalcó que su primer desafío tiene que ser de palabras mayores. “Yo quiero ser el técnico de la selección peruana. Obviamente me voy a tener que preparar, juntarme con estos monstruos, con estos técnicos que son muy capacitados, que tienen mucha experiencia”, complementó.

“Quiero prepararme para cuando me llegue el momento. Me gustaría. Es un tema de preparación, es a futuro y estoy convencido de que voy a serlo”, sentenció.