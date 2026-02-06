¿Se retira? La decisión de Gabriel Costa que sorprendió a todos en Perú

Gabriel Costa fue una de las figuras del campeonato 2022 de Colo Colo, pero ahora pasa por un difícil momento. El ex albo tenía todo listo para continuar su carrera en el fútbol peruano, ahora en la Segunda División, pero el fichaje se cayó y el jugador vive una total incógnita.

Hace unos días se reportaba que la carrera de Costa seguiría en San Martín, en la Liga 2 de Perú. Lamentablemente, el traspaso no se dio. Y no solo eso. En redes sociales, se despidió del fútbol peruano en una publicación que sorprendió a todos en el país vecino.

“Quiero expresar un agradecimiento profundo y sincero a tres instituciones gigantes del fútbol peruano: Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario. Haber vestido sus camisetas, defender sus colores y ser parte de su historia es un privilegio que muy pocos pueden contar”, contó en una carta.

“Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con orgullo por la trayectoria recorrida y con un respeto inmenso por el fútbol peruano y su gente. Los recuerdos, los títulos, las experiencias y el cariño recibido quedarán para siempre conmigo”, señaló.

“¿Gabriel Costa se retira?”: En Perú reaccionan al mensaje del ex Colo Colo

De inmediato, en Perú se encendieron las alarmas. “¿Gabriel Costa se retira? El desgarrador mensaje que lanzó tras no tener club: ‘Me voy’“, tituló El Diez. “¿Se retira del fútbol? El emotivo mensaje de Gabriel Costa sobre su trayectoria en Perú“, contó Depor.

Por ahora, se desconoce cuál será el futuro inmediato del ex jugador de Colo Colo. En Perú, se menciona que su fichaje en San Martín se cayó tras pedirle un informe médico que, al parecer, no los habría convencido.

