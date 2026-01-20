Lucas Cepeda es el hombre del momento en Colo Colo. El atacante de 23 años tendría sus horas contadas en el Estadio Monumental, esto luego que desde Europa llegara una oferta concreta por sus servicios.

Se trata del Elche de España, elenco que quiere llevarse al formado en Santiago Wanderers en este mercado de fichajes invernal del viejo continente.

La dirigencia de Blanco y Negro se reunirá este jueves para estudiar la propuesta, donde decidirán si es buen negocio o no dejar partir a uno de sus mejores jugadores. Y ojo, que hablamos de una buena suma que ingresará a la necesitadas arcas albas.

El dinero que Colo Colo ganará con Lucas Cepeda

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, el Elche se metió la mano en el bolsillo para poder quedarse con los servicios de Lucas Cepeda, ya puso sobre la mesa unos cuatro millones de dólares por su fichaje.

Lucas Cepeda puede dejar una buena cantidad de dinero para Colo Colo. | Foto: Photosport.

Sacando cuentas y en que caso que la dirigencia alba acepte este oferta, estamos hablando de un negocio redondo para Colo Colo, sobre todo sin consideramos lo que se invirtió en el jugador para comprarlo desde Santiago Wanderers.

El Cacique en un principio pagó 500 mil dólares por su fichaje a inicios del 2024 y después en diciembre de se año puso 1,5 millones extras para quedarse con el 100% de su pase. De esta manera, los albos podrían recibir el doble de lo que pagaron en su momento con esta venta.

Los números que Lucas Cepeda deja en el Cacique

En sus dos años en el club el formado en Santiago Wanderers jugó un total 72 partidos, en los que anotó 15 goles y dio ocho asistencias en 5.173 minutos de acción. Con los albos el atacante ganó el Campeonato Nacional y la Supercopa 2024.