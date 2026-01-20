Es tendencia:
Mercado

“Ya fue ofrecido…”: El delantero que suena en Colo Colo para reemplazar a Lucas Cepeda

Este jueves el Cacique tendrá una jornada clave y que podría marcar la salida de su máxima figura hacia el viejo continente.

Por Felipe Pavez Farías

Lucas Cepeda podría dejar Colo Colo está semana
El mercado de fichajes se mueve rápidamente y ahora en Colo Colo enfrentan una semana clave. En el Cacique este miércoles cierran la pretemporada ante Peñarol, pero al día siguiente se vivirá una jornada determinante con la reunión extraordinaria de ByN

En el directorio se definirá la salida de Lucas Cepeda. El joven delantero tiene un importante ofrecimiento desde el Elche para jugar en LaLiga. Por lo que todo indica que se le dará el visto bueno para que el jugador emigre hacia el viejo continente. 

El tema es que en Colo Colo van a sufrir una baja de palabras mayores. A las salidas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia, ahora se sumaría Cepeda que había sido uno de los más destacados en 2025. 

Por lo mismo, ya empezaron a rondar nombres en torno al Estadio Monumental para lograr reemplazar el lugar que dejará el seleccionado nacional. “Va a entrar una suma importante de dinero. Colo Colo tiene que traer un jugador bueno. No puede especular”, recalcó Patricio Yáñez en ESPNF90 al comentar sobre la salida de Cepeda.

¿Quién reemplaza a Lucas Cepeda en Colo Colo?

En la señal deportiva se detalló que aún no hay un candidato oficial para reemplazar a Lucas Cepeda. Aunque Fernando Ortiz había dado señales de que el plantel no está cerrado hasta que termine el mercado de fichajes. Por lo que el “Tano” ya asumía que el delantero sería la última salida de este 2026. 

Ahora se apunta a buscar un jugador que tenga las características de Cepeda. Lo que de momento, y por el presupuesto que maneja ByN, será una tarea a resolver. Así las cosas en la señal deportiva mencionada se indicó un nombre que ya estaría en carpeta. 

Pastrán ahora suena como candidato para reemplazar a Cepeda.

“De momento no hay nada concreto, pero se han ofrecido nombres. Por ejemplo Lautaro Pastrán que jugó en Everton y pertenece a Belgrano. Ahora habrá que ver si avanza o no”, comentó Christopher Brandt.  

El formado en River Plate, tuvo una destacada campaña en 2025 en la Liga de Quito donde llegó hasta a semifinales del torneo. En total disputó 49 partidos con dos goles y cuatro asistencias. El argentino nacionalizado chileno en 2022, no ocuparía cupo de extranjero y ese sería un plus al momento de ir por su carta. 

