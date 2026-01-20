Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de pases

Esto dicen en España sobre el inminente salto de Lucas Cepeda al Elche: “Optimismo elevado”

Mientras Colo Colo citó una reunión para definir el futuro de Lucas Cepeda, esto dicen en España sobre su posible llegada al Elche.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Lucas Cepeda vive horas claves en Colo Colo
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTLucas Cepeda vive horas claves en Colo Colo

Lucas Cepeda vive un momento clave en su carrera, porque esta semana podría quedar definida su salida de Colo Colo. El delantero tiene una oferta del Elche para concretar su anhelado salto a Europa.

Blanco y Negro citó a una reunión extraordinaria este jueves 22 de enero a las 17:00 horas, todo con el fin de analizar la propuesta por el jugador.

A la espera de eso, la información de la salida del delantero ya comienza a recorrer algunos medios españoles. “El Elche pretende al extremo chileno Lucas Cepeda“, tituló el medio Onda Cero.

“El chileno de 23 años es extremo izquierdo, aunque puede jugar también de carrilero. Se ha dejado ver en algunos encuentros por la banda derecha, así que se trata de un futbolista polivalente“, destacaron.

Lucas Cepeda daría el salto a España | Photosport

Lucas Cepeda daría el salto a España | Photosport

“Está listo”: Marcelo Barticciotto deja la grande con frase sobre el futuro de Lucas Cepeda

ver también

“Está listo”: Marcelo Barticciotto deja la grande con frase sobre el futuro de Lucas Cepeda

Esto dicen en España sobre Lucas Cepeda

Por su lado, el sitio Información mencionó que “Elche se presentaba el 1 de enero con el objetivo principal de reforzar la posición de extremo, principal petición de Eder Sarabia a la comisión deportiva que lidera el propietario de la entidad, Christian Bragarnik. La misma podría concretarse en breve, con un futbolista del agrado del argentino: Lucas Cepeda“.

Publicidad

El optimismo en torno al posible fichaje de Cepeda por el Elche es elevado, sobre todo por el interés del futbolista en dar el salto al fútbol europeo. El jugador está presionando para que su club acepte la oferta”, sumó.

Lee también
Así es el Elche, el club que seduce a Cepeda para ir a España
Mercado de fichajes 2026

Así es el Elche, el club que seduce a Cepeda para ir a España

“Ya fue ofrecido…”: El delantero que suena en Colo Colo para reemplazar a Cepeda
Colo Colo

“Ya fue ofrecido…”: El delantero que suena en Colo Colo para reemplazar a Cepeda

El arquero que se acerca a Colo Colo con el adiós de Cepeda
Colo Colo

El arquero que se acerca a Colo Colo con el adiós de Cepeda

Video: así fue el gol de Salomón Rodríguez a Colo Colo
Colo Colo

Video: así fue el gol de Salomón Rodríguez a Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo