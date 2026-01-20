Lucas Cepeda vive un momento clave en su carrera, porque esta semana podría quedar definida su salida de Colo Colo. El delantero tiene una oferta del Elche para concretar su anhelado salto a Europa.

Blanco y Negro citó a una reunión extraordinaria este jueves 22 de enero a las 17:00 horas, todo con el fin de analizar la propuesta por el jugador.

A la espera de eso, la información de la salida del delantero ya comienza a recorrer algunos medios españoles. “El Elche pretende al extremo chileno Lucas Cepeda“, tituló el medio Onda Cero.

“El chileno de 23 años es extremo izquierdo, aunque puede jugar también de carrilero. Se ha dejado ver en algunos encuentros por la banda derecha, así que se trata de un futbolista polivalente“, destacaron.

Esto dicen en España sobre Lucas Cepeda

Por su lado, el sitio Información mencionó que “Elche se presentaba el 1 de enero con el objetivo principal de reforzar la posición de extremo, principal petición de Eder Sarabia a la comisión deportiva que lidera el propietario de la entidad, Christian Bragarnik. La misma podría concretarse en breve, con un futbolista del agrado del argentino: Lucas Cepeda“.

“El optimismo en torno al posible fichaje de Cepeda por el Elche es elevado, sobre todo por el interés del futbolista en dar el salto al fútbol europeo. El jugador está presionando para que su club acepte la oferta”, sumó.