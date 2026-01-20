Es tendencia:
Puerta abierta en Europa: así es el Elche, club que seduce a Lucas Cepeda para ir a España

Lucas Cepeda asoma para dar el salto al fútbol español. Un proyecto ambicioso y con proyección internacional aparece en el horizonte.

Por Sebastián Amar

Lucas Cepeda ya espera aterrizar en España
El nombre del Elche CF comienza a instalarse con fuerza como posible próximo paso en la carrera de Lucas Cepeda, actual delantero de Colo Colo. El cuadro español, con una larga tradición en el fútbol ibérico, aparece como una alternativa concreta para el extremo chileno, quien al fin daría el salto a Europa.

Fundado en 1923, el Elche es uno de los clubes más representativos de la comunidad valenciana. Ha estado en Primera y Segunda División de España. Su casa es el estadio Martínez Valero, uno de los recintos más grandes del país, con capacidad para más de 30 mil espectadores.

A lo largo de su historia ha tenido figuras importantes como Juan Ángel Romero, Sergio “Nino” García, Pierita, Tomeu Llompart y César Rodríguez. Cada uno de ellos marcaron distintas etapas del club y quien sabe si Lucas Cepeda podría hacer lo mismo.

El equipo actualmente se ubica en octavo lugar con 24 puntos, posición que le permite estar clasificando a la UEFA Conference League. Con ese escenario, el club se mantiene firme en la pelea por objetivos internacionales.

Relación con equipo chileno

Desde lo institucional, el Elche CF es propiedad del empresario argentino Christian Bragarnik, reconocido representante de futbolistas y dueño de varios clubes en el mundo.

En el fútbol chileno, Bragarnik también es propietario de O’Higgins de Rancagua, lo que refuerza su vínculo con el mercado nacional y abre un puente directo para eventuales movimientos de jugadores.

Así, el Elche CF aparece como un destino estratégico para el chileno. Un club con historia, respaldo económico, ambición deportiva y un contexto ideal para adaptarse al fútbol europeo, donde Lucas Cepeda podría dar un paso firme y comenzar a escribir su propia historia en el fútbol español.

