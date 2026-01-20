Colo Colo enfrenta horas claves en el mercado de fichajes. Esto debido a que está semana podría dejar partir a su máxima figura Lucas Cepeda. El seleccionado nacional tiene un importante ofrecimiento desde el Elche para disputar LaLiga de España.

El tema ahora es definir los montos y si en ByN se quedarán con parte de la carta del jugador, ante una eventual próxima venta. Por lo que este jueves será una jornada de definición para el plantel albo.

Negociaciones que llamaron la atención de un multicampeón con Colo Colo como Claudio Borghi. El Bichi abordó la eventual salida de Cepeda, pero apuntó a los problemas dirigenciales que enfrenta el club ante la postura de sus jugadores de querer partir.

“Llama la atención que son varios los jugadores que se han ido de Colo Colo solo diciendo ‘me quiero ir’. Falcón se fue porqué quiso. Anteriormente Lucero igual y Cortés también, aunque él se fue a un gran club en Argentina. Pero las ofertas tienen que ser convenientes para los dos”, apuntó Borghi en ESPNF90.

El recado de Borghi a Lucas Cepeda

Pero Claudio Borghi también tuvo palabras para Lucas Cepeda. En especial por esta necesidad de querer salir al extranjero a como de lugar. Por lo que llamó a la calma y recalcó que se deben revisar bien las ofertas antes de aceptarlas.

“Hay que ver si le conviene para él. Muchas veces uno toma opciones y finalmente no son lo que uno espera. Yo lo vi ofuscado en el partido (ante Olimpia). Si está a disgusto, es mejor que parta”, sentenció.

Según indicaron en el espacio deportivo, la cláusula de salida de Cepeda sería menor a los cuatro millones de dólares. Además el jugador ya enfatizó que quiere jugar en Europa. Se avecinan horas claves en el Cacique.