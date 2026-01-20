Es tendencia:
"Te vas a volver loco": Bichi Borghi sale al paso de Javier Correa y le aconseja bajar dos cambios

Claudio Borghi manifiesta que Javier Correa debe tener más tranquilidad y no estar peleando contra todo el mundo en Colo Colo.

Por Felipe Escobillana

Llamativa fue la reacción de Javier Correa luego de anotar dos goles en el amistoso contra Alianza Lima. Se le consultó si le servían para la confianza y sin que nadie lo apretara respondió molesto “se habla mucho de mí” y “muchos quisieran estar acá”.

En realidad fue uno de los jugadores que menos críticas recibieron el año pasado en el Cacique, debido a que anotó más de 15 goles en el 2025. Y si bien falla varias oportunidades, es reconocido por su poder de fuego.

No solamente los hinchas quedaron para adentro con Correa. Claudio Borghi, ex entrenador y referente de los albos, manifestó que no entiende tampoco ese comportamiento.

“No sé por qué tuvo esa respuesta ante la pregunta. No he leído nada contra él“, indicó el Bichi a Redgol, sorprendido por la manera en que reaccionó ante una consulta futbolística.

Borghi le pide a Correa más calma estando en Colo Colo

Aclara que “no sé si en las redes sociales se dijo algo, no tengo tiempo para ello. Quizás hay críticas en alguna página, pero uno entiende que es un equipo con difusión, críticas y se pueden exceder en comentarios”.

Sabe que la gente, en muchos casos, es dura con los jugadores y opinan de todo con desconocimiento. “Algunos hablan con falta de respeto, sobre todo cuando hablan de épocas pasadas. Lo mismo cuando comparan un circuito de Fórmula 1 de ahora con uno de hace 80 años”, explica.

Por eso su consejo para el 9 de Colo Colo es bastante simple. “Si todo lo que va a decir el mundo te molesta, te vas a volver loco”, aseguró el Bichi Borghi.

