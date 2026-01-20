“Ya está firmado”: Aseguran que Midtjylland rompe el chanchito para retener a Darío Osorio

Darío Osorio no se mueve del Midtjylland. Así lo enfatizaron desde el cuadro danés que ponen blindaje total sobre su máxima figura ante el interés de los gigantes del viejo continente.

El seleccionado nacional ya es seguido por clubes de renombre y es una constante que los veedores lleguen a los partidos del elenco danés. Sin embargo, en la dirigencia decidieron extender su contrato para así acabar con las especulaciones sobre una posible salida.

Así lo confirma el medio Bold donde se indica que ahora el formado en Universidad de Chile renovó su contrato hasta 2030. “El FC Midtjylland asegura un contrato más largo con uno de sus ases ofensivos”, detalla el medio citado.

“La estrella chilena en ascenso, Darío Osorio, extenderá su contrato con el Midtjylland por 4,5 años, es decir, hasta el verano de 2030. Ya está firmado”, detallaron. Inclusive el vínculo con el chileno supera a Aral Simsir y Franculino, que tienen contrato solo hasta 2029.

El plan del Midtjylland con Darío Osorio

El cuadro del Midtjylland al asegurar a Darío Osorio evita cualquier tipo de salida de forma inesperada. Además se mantiene en pie que para su venta se espera cómo mínimo 26 millones de euros. Cifra que podría aumentar con el gran rendimiento que ha mantenido el chileno.

Ahora el elenco danés también piensa en grande. Ya con Osorio asegurado, se busca armar un plantel estelar para dar el salto en Europa. Por lo mismo, ya se especula con el fichaje del argentino Maher Carrizo para darle una nueva variante en el ataque.

Cabe consignar que Universidad de Chile tiene el 15% de la carta de Darío Osorio. Por lo que cualquier movimiento en el mercado, significará el importante ingreso de bonos para el cuadro azul.