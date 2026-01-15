Es tendencia:
La U mira atento: Darío Osorio es protagonista de ambicioso plan del Midtjylland

El seleccionado chileno es la máxima figura del cuadro danés y en la directiva no quieren pasar sorpresas con su venta. Por lo que planean blindarlo a lo grande.

Por Felipe Pavez Farías

Darío Osorio podría extender su vínculo con el Midtjylland
Darío Osorio se ha transformado en la máxima figura del Midtjylland. Con apenas 21 años, el formado en Universidad de Chile es el referente del equipo y se prepara para una recta final de temporada donde el principal objetivo es dar el batacazo en la Europa League. 

El zurdo lidera al equipo en el torneo y es líder junto con el Lyon, por lo que tiene un pie adentro en la próxima fase. Lo que ya ha despertado el interés de los gigantes clubes del viejo continente. 

Por lo mismo, desde la dirigencia ya se pusieron a trabajar en la renovación de Osorio. Todo esto para evitar cualquier sorpresa y que su máxima joya sea robada por los gigantes de Europa como si nada. 

Darío Osorio llegó desde la U y firmó contrato hasta 2028. Pero ahora el objetivo de la dirigencia es extender dicho vínculo al menos un año más. “Están en conversaciones avanzadas sobre la extensión del contrato del chileno de 21 años”, detalla el medio Bold.

Por lo que se esperan novedades importantes sobre el futuro del jugador. Incluso no se descarta repetir la misma maniobra con otras figuras.

¿Cuánto cuesta Darío Osorio? 

Según Transfermarkt, el nacido en Hijuelas ya alcanza un valor de diez millones de euros. Lo que ya duplica la inversión que realizaron al comprar al jugador a la U por cinco millones de la moneda europea. Ahora desde el Midtjylland se enfatiza que su salida será por mínimo 26 millones. 

Cifra que siguen muy atentos en Universidad de Chile. Es que en su salida en 2023 se quedaron con un 15% de su carta. Por lo que cualquier venta posterior, recibirán montos importantes prácticamente caídos del cielo. 

