Colo Colo se sigue poniendo a punto de cara a la temporada 2026 y este domingo juega su segundo partido del año en la Serie Río de La Plata, ahora ante Alianza Lima.

El pasado jueves el Cacique tuvo su primer encuentro del año, cuando empató 0-0 en los 90 minutos ante Olimpia, pero le ganó a los paraguayos en los penales, gracias a una solvente presentación del arquero Fernando de Paul, que contuvo dos lanzamientos desde los 12 pasos.

Ahora, Colo Colo se medirá ante el equipo del conocido Pablo Guede, y el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, prepara cambios en el once estelar en relación al choque con el Rey de Copas.

ver también Colo Colo negoció por él en el mercado de fichajes y Boca lo traspasó en Argentina por 1 millón de dólares

La formación que prepara Colo Colo ante Alianza Lima

El DT colocolino prepara una serie de modificaciones de cara al choque con los peruanos, donde la principal novedad estaría en la zaga, ya que debutaría el uruguayo Javier Méndez.

Además, en la mitad de la cancha perdería su lugar en el equipo titular el argentino Claudio Aquino, de opaco rendimiento ante Olimpia, para dar paso al joven Francisco Marchant.

Colo Colo se sigue poniendo a punto. Foto: FocoUy/Photosport

Publicidad

Publicidad

De esta forma, el potencial once de Colo Colo es con Fernando De Paul; Javier Méndez, Arturo Vidal, Jonathan Villagra; Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Erick Wiemberg; Francisco Marchant; Lucas Cepeda y Javier Correa.

El Cacique se mide este domingo ante Alianza Lima desde las 21:00 horas en Montevideo por la Serie Río de La Plata.