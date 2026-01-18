Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Serie Río de La Plata

Fernando Ortiz golpea la mesa: la formación con cambios de Colo Colo vs Alianza Lima

El entrenador de los albos mueve piezas de cara al segundo partido por la Serie Río de La Plata, que se disputa en Montevideo.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Colo Colo se mide ante Alianza Lima.
© FOCOUY/PHOTOSPORTColo Colo se mide ante Alianza Lima.

Colo Colo se sigue poniendo a punto de cara a la temporada 2026 y este domingo juega su segundo partido del año en la Serie Río de La Plata, ahora ante Alianza Lima.

El pasado jueves el Cacique tuvo su primer encuentro del año, cuando empató 0-0 en los 90 minutos ante Olimpia, pero le ganó a los paraguayos en los penales, gracias a una solvente presentación del arquero Fernando de Paul, que contuvo dos lanzamientos desde los 12 pasos.

Ahora, Colo Colo se medirá ante el equipo del conocido Pablo Guede, y el entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, prepara cambios en el once estelar en relación al choque con el Rey de Copas.

Colo Colo negoció por él en el mercado de fichajes y Boca lo traspasó en Argentina por 1 millón de dólares

ver también

Colo Colo negoció por él en el mercado de fichajes y Boca lo traspasó en Argentina por 1 millón de dólares

La formación que prepara Colo Colo ante Alianza Lima

El DT colocolino prepara una serie de modificaciones de cara al choque con los peruanos, donde la principal novedad estaría en la zaga, ya que debutaría el uruguayo Javier Méndez.

Además, en la mitad de la cancha perdería su lugar en el equipo titular el argentino Claudio Aquino, de opaco rendimiento ante Olimpia, para dar paso al joven Francisco Marchant.

Colo Colo se sigue poniendo a punto. Foto: FocoUy/Photosport

Colo Colo se sigue poniendo a punto. Foto: FocoUy/Photosport

Publicidad

De esta forma, el potencial once de Colo Colo es con Fernando De Paul; Javier Méndez, Arturo Vidal, Jonathan Villagra; Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón, Erick Wiemberg; Francisco Marchant; Lucas Cepeda y Javier Correa.

El Cacique se mide este domingo ante Alianza Lima desde las 21:00 horas en Montevideo por la Serie Río de La Plata.

Le dan el mejor consejo a Damián Pizarro tras rechazo de Colo Colo: “Debe bajar de nivel”

ver también

Le dan el mejor consejo a Damián Pizarro tras rechazo de Colo Colo: “Debe bajar de nivel”

Lee también
Fernando Ortiz recibe mensaje directo de Aníbal Mosa: “No hay excusas”
Colo Colo

Fernando Ortiz recibe mensaje directo de Aníbal Mosa: “No hay excusas”

Blanco y Negro le niega a Ortiz pedido de refuerzo en Colo Colo
Colo Colo

Blanco y Negro le niega a Ortiz pedido de refuerzo en Colo Colo

“Se ve mal, pero…”: Explican preocupante imagen de Vidal tras asumir nuevo puesto
Colo Colo

“Se ve mal, pero…”: Explican preocupante imagen de Vidal tras asumir nuevo puesto

Alcaraz se inspira en Nadal y arrasa en su debut en el Australian Open
Tenis

Alcaraz se inspira en Nadal y arrasa en su debut en el Australian Open

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo