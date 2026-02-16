Colo Colo está de luto, puesto que la tarde de este domingo se dio a conocer el sensible fallecimiento de uno de los directores de Blanco y Negro, el abogado Carlos Cortés.

En la antesala al partido de los albos con Unión La Calera se supo del deceso del directivo de la sociedad anónima, quien sufrió un infarto mientras se encontraba en la isla de Chiloé.

La situación golpe sentimentalmente y también institucionalmente al Cacique, puesto que tendrá que realizarse un cambio obligado en el interior del directorio de ByN.

ver también Colo Colo explica si traerá o no un nuevo fichaje antes del cierre del libro de pases: “Están en…”

Mosa explica la situación en la que queda Blanco y Negro por muerte de Carlos Cortés

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, habló tras el triunfo de Colo Colo sobre Unión La Calera y se refirió a la partida de su colega Carlos Cortés, con quien tuvo más de un altercado en el cuadro popular.

“Muy lamentable, en horas de la tarde recibimos la noticia. Nos sorprendió mucho. Le mando un saludo y las correspondientes condolencias a la familia de Carlos, una persona muy joven. Además, mandarle el sentido pésame de toda la institución”, dijo el empresario sirio.

Aníbal Mosa habló de la muerte de Carlos Cortés. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

Publicidad

Publicidad

Mosa, además, explicó los pasos a seguir de la mesa directiva, puesto que tendrán que ocupar la plaza que tenía Carlos Cortés, perteneciente al Bloque Vial-Ruiz Tagle.

“Esto ocurrió hoy en la tarde, fue muy impactante. Mañana (hoy) tendremos algún tipo de contacto con los otros directores para ver cómo afrontamos la situación. Por lo pronto, decir que está toda la disposición por si ellos (Bloque Vial) quieren reemplazarlo ahora o esperar hasta la Junta, pero lo más importante ahora es mandarle la condolencia a la familia”, cerró Aníbal Mosa.

ver también Aníbal Mosa le cierra la puerta a fichaje que era la obsesión de Colo Colo: “Queda descartado”

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Publicidad