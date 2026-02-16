Colo Colo explica si traerá o no un nuevo fichajes antes del cierre del libro de pases: “Están en…”

Por segunda vez consecutiva Colo Colo logra una victoria in extremis en la Liga de Primera, jugando muy mal y llevándose los tres puntos en los últimos minutos. Con más empuje que fútbol en el estadio Monumental.

Los albos superaron por 1-0 a Unión La Calera por la tercera fecha, gracias a la conquista de Maximiliano Romero, luego de una buena asistencia del juvenil Yastin Cuevas.

Colo Colo ya tiene seis puntos, sin embargo, en Blanco y Negro no están conformes con el plantel y siguen buscando un último fichaje, según las palabras de su presidente Aníbal Mosa.

Aníbal Mosa y el último fichaje de Colo Colo

En el Cacique están buscando un nuevo extremo, donde el atacante argentino de OFI Creta Thiago Nuss estaba cerca, no obstante, el transandino no se moverá de Grecia.

Mosa habló con la prensa y reconoció que siguen viendo alternativas, aunque le queda muy poco tiempo, puesto que el libro de pases cierra este jueves.

Aníbal Mosa habló de los fichajes de Colo Colo. Foto: Raul Zamora/Photosport

“Hay varios nombres, pero están en mano del técnico y de la gerencia deportiva. Tienen que ser un aporte en el sentido de que puedan venir y tengan un rodaje, una cantidad de partidos importantes, porque queremos que sean un aporte y no tener que esperar uno o dos meses para tener a alguien a punto”, explicó.

Por ahora, se ve difícil que Colo Colo pueda traer un jugador, debido al bajo presupuesto que cuenta y por la burocracia de ByN a la hora de fichar futbolistas.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

