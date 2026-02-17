Universidad de Chile no lo pasa bien en el inicio de la Liga de Primera 2026 y Francisco Meneghini está lejos por ahora de darle en el clavo. El nuevo DT azul está en deuda con dos empates y una derrota en tres partidos.

Así, y de entrada, la continuidad de Paqui está en duda. El entrenador suma detractores desde su llegada y los resultados han profundizado la brecha con el hincha azul. Todo indica que los próximos partidos (Superclásico ante Colo Colo y Copa Sudamericana frente a Palestino incluidos) serán trascendentales para el futuro del deté y el Chuncho.

Con este escenario surgió como una opción remota un hipotético regreso de Jorge Sampaoli, quien en los últimos años ha sumado más de 21 millones de dólares en indemnizaciones por despidos, esto en medio de fracasos futbolísticos y pataletas.

Sin embargo, el periodista Juan Cristóbal Guarello le manda un mensaje potente al DT, haciéndole ver que a estas alturas debería pensar en resignar plata y dejarse querer por los azules, a su juicio el único club del mundo donde a estas alturas tendría cariño y respeto de forma incondicional.

Mensaje a Sampaoli: ya se hizo millonario, en la U lo van a querer y respetar

“Saquemos el tema de la plata, antes de hablar cuánto ganaba, lo preocupante es que Sampaoli no logra consolidar un proyecto deportivo. ¿el tema no es que estará desgastado y viene de vuelta quemando aceite? Quizás está más paranoico que nunca“, dijo Guarello en Deportes en Agricultura.

Agrega que “lo de Sampaoli no deja de ser una volada sin mucha base. Puede ser que Paqui no remonte ni encuentre el tono futbolístico ni resultado. Ahí la U tendría que tomar una decisión, pero no quiere decir que Paqui esté en la puerta de salida y Sampaoli con el bolso hecho”.

¿Meneghini seguirá en la U? La potente y dura advertencia de Guarello a Sampaoli.

“Cualquier cosa que implique Sampaoli es complejo, el tipo no es barato, y segundo implica de parte de la U lograr algún tipo de compromiso de Sampaoli para que no se amurre a los cinco partidos y deje todo tirado, como viene haciendo”, complementa.

Guarello añade “decirle: usted no está identificado ni con Sevilla, ni con Santos, ni Flamengo, ni el Mineiro, ni Rennes, ni la selección argentina ni O’Higgins… usted está identificado con la U. Y el único hincha incondicional que usted tiene a nivel mundial es el de la U. El único hincha que está dispuesto a perdonarle cosas. Y ese valor, fidelidad, admiración y cariño, también tiene un valor en dinero“.

“Por qué por una vez en su vida, que ya se hizo millonario, que ya viene de vuelta, que no sé ya qué club lo vaya a ir a buscar… Un Sampaoli renovado, motivado, en un ambiente mediocre como el fútbol chileno, con los buenos jugadores que tiene la U, podría funcionar“, sentenció King Kong.