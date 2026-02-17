Mientras Francisco Meneghini recibe US$550 mil en la U, esto es lo que cobra Jorge Sampaoli

Universidad de Chile enfrenta un complejo inicio de temporada con Francisco Meneghini. El Romántico Viajero acumula solo dos unidades y se ubica en la parte baja de la tabla de la Liga de Primera.

El tema es que se avecinan importantes desafíos como el Superclásico de visita frente a Colo Colo y la llave por Copa Sudamericana ante Palestino. Por lo que existe cierto ruido en la interna con el futuro de Paqui de seguir en está senda irregular.

Incluso Pedro Carcuro ya reveló que hay viejo conocido que suma fuerza para ser su reemplazante: Jorge Sampaoli. “Si el camino por el cual transita el equipo y el técnico Paqui queda sin salida, ya han proclamado al entrenador que debería reemplazarlo y ya levantan su candidatura”, detalló en 24 Horas.

Por lo mismo, ahora se mira de reojo el próximo partido ante Deportes Limache de este domingo. Lo que asoma como una prueba de fuego para Paqui ya que Sampaoli fue despedido de Atlético Mineiro y está sin club.

¿Cuánto cobra Jorge Sampaoli y Francisco Meneghini?

Ahora las odiosas comparaciones comienzan a rondar entre Francisco Meneghini y Jorge Sampaoli, lo que tienen relación con el salario que ambos reciben. Tema no menor ante un posible arribo del casildense.

Paqui firmó con la U por dos años y esto evita cualquier posible salida. Ahora según indicó Emol, el salario de Meneghini bordea entre los 550.000 y 600.000 dólares anuales.

Por su parte, Jorge Sampaoli es uno de los adiestradores que más gana en el continente. En su última experiencia en Atlético Mineiro el casildense recibió nada menos 3,5 millones de dólares al año. Cifra que está muy distante del presupuesto de la U y de la liga chilena.

