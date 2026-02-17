Esta semana vuelve la acción de la Copa Conmebol Libertadores. El máximo certamen de clubes regresa con los partidos de ida de la Fase 2, donde debutarán los primeros clubes chilenos en competencia: Huachipato y O’Higgins de Rancagua.

Ambos equipos nacionales tendrán acción este martes y miércoles, respectivamente, buscando un buen resultado que les permita llegar a la revancha con el pie derecho.

Pero los chilenos no son los únicos clubes que esta semana tendrán acción en la Libertadores. También habrá presencia de importantes equipos del continente como Bahía y Botafogo de Brasil, Barcelona de Guayaquil, además de Argentinos Juniors, donde militan los nacionales, Brayan Cortés e Iván Morales, entre otros clubes. Todos los detalles de estos partidos, conócelos a continuación en RedGol.

Programación de la ida de la Fase 2 de Copa Libertadores

Esta semana se jugarán en total ocho partidos, estos son sus días, horarios y donde seguirlos en Chile:

Martes 17 de febrero

Carabobo vs Huachipato a partir de las 19:00 horas de Chile en el estadio Misael Delgado, Valencia, Venezuela. ESPN Premium y Disney+.

en el estadio Misael Delgado, Valencia, Venezuela. ESPN Premium y Disney+. 2 de Mayo vs Sporting Cristal a partir de las 21:30 horas de Chile en el estadio Río Parapití, Pedro Juan Caballero, Paraguay. ESPN 5 y Disney+.

en el estadio Río Parapití, Pedro Juan Caballero, Paraguay. ESPN 5 y Disney+. Liverpool vs Independiente Medellín a partir de las 21:30 horas de Chile en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera, Montevideo, Uruguay. ESPN Premium y Disney+.

Miércoles 18 de febrero

O’Higgins vs. Bahia a partir de las 19:00 horas de Chile en el estadio El Teniente, Rancagua, Chile. ESPN Premium, CHV, CHV web, Youtube CHV, Pluto TV y Disney+.

en el estadio El Teniente, Rancagua, Chile. ESPN Premium, CHV, CHV web, Youtube CHV, Pluto TV y Disney+. Barcelona SC vs. Argentinos Juniors a partir de las 21:30 horas de Chile en el estadio Banco Pichincha, Quito, Ecuador. ESPN 5 y Disney+.

en el estadio Banco Pichincha, Quito, Ecuador. ESPN 5 y Disney+. Nacional Potosí vs. Botafogo a partir de las 21:30 horas de Chile en el estadio Víctor Agustín Ugarte, Potosí, Bolivia. ESPN Premium y Disney+.

