Fernando Ortiz sorprendió a más de algún hincha de Colo Colo, pues ratificó la dupla compuesta por el uruguayo Joaquín Sosa y Jonathan Villagra. A pesar de que el charrúa Javier Méndez ya estaba disponible tras haber cumplido una suspensión que arrastraba desde Peñarol.

En la postrera victoria alba frente a Unión La Calera, Sosa dio muestras de mucha claridad para salir con el balón dominado. O dar precisos pases. También se vio firme en los choques. Una garantía ante el ataque de los Cementeros, que propusieron poco en el estadio Monumental.

Luego del encuentro, a Ortiz le consultaron directamente por Sosa, quien llegó a préstamo desde el Bologna de Italia. Y lleva los tres partidos ligueros completos. “No soy de hablar mucho de jugadores individuales”, introdujo el DT argentino, muy fiel a la lógica que ha mostrado públicamente.

Joaquín Sosa lucha un balón con Bayron Oyarzo en el triunfo albo ante La Calera. (Felipe Zanca/Photosport).

“Siempre se resalta el trabajo en equuipo porque es un deporte en equipo”, añadió Ortiz. De todos modos, se dio el tiempo de darle un elogio al zaguero de 24 años oriundo de Fray Bentos. Quizá su experiencia como defensor central lo hace querer afianzarlo y llevar su confianza a tope.

Tano Ortiz destaca el progreso de Joaquín Sosa en Colo Colo

Fernando Ortiz quiso dejarle palabras elogiosas a Joaquín Sosa por su nivel creciente en Colo Colo. “Va de menor a mayor”, destacó el Tano. Un mensaje que seguramente le calza a todo el plantel, que dio un paso hacia adelante en comparación al nivel exhibido ante Everton de Viña del Mar.

En la interna del plantel, sienten que vencieron a un equipo superior al de los Ruleteros con justo mérito. “Joaquín va demostrando la calidad de jugador que es en su persona y en su forma de jugar. Está atravesando un buen momento”, manifestó Ortiz sobre el charrúa.

Joaquín Sosa celebra junto a Fernando de Paul y Jonathan Villagra otro triunfo con valla invicta de Colo Colo. (Diego Martin/Photosport).

Por lo pronto, el ex defensor de Nacional de Montevideo podrá seguir con su alza de nivel en la antesala del Superclásico del fútbol chileno: en la fecha 4, Colo Colo visitará a O’Higgins en el Teniente de Rancagua, duelo pactado para el 21 de febrero a las 18 horas. Luego de eso, recibirá a Universidad de Chile en el estadio Monumental.

