Uno de los cesantes ilustres que tiene el fútbol europeo es el entrenador italiano Enzo Maresca, quien fue despedido de Chelsea pese a que lo sacó campeón del Mundial de Clubes en 2025.

El DT conversó con el podcast Despejados de Mr.Chip, Maldini y Nahuel Miranda, donde una vez más habló de la importancia que tuvo el entrenador Manuel Pellegrini en su carrera.

“Por supuesto, Manuel fue el más importante. A Pellegrini lo tuve como entrenador dos años y luego tuve la suerte de ser su colaborador en el West Ham; él fue quien más me empujó a ser entrenador“, sostuvo Maresca sobre el chileno.

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Maresca llena de elogios a Pellegrini por su carrera

Enzo Maresca, que sigue radicado en Londres por el colegio de sus hijos, valoró la carrera que ha tenido Pellegrini, levantando a equipos “chicos” como Villarreal, Málaga y Betis, entre otros.

“Muchas veces nos dejamos guiar por lo que los entrenadores ganan, pero lo que ha hecho él en el Villarreal, el Málaga, el Betis ahora… En el Manchester City ganó la Premier League, en el Real Madrid tuvo récord de puntos… Por supuesto que es un grandísimo entrenador“, recalcó el europeo.

Enzo Maresca llenó de elogios a Pellegrini. (Photo by Dan Istitene/Getty Images)

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Por último, Enzo Maresca dijo que no está dispuesto a dirigir al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, equipo que recientemente despidió a Matías Almeyda por malos resultados.

“Estuve ahí hace algunos años trabajando con Montella (en la temporada 17-18) como colaborador y ya no era un momento bonito. Es una pena, pero ojalá que todo pueda volver a la normalidad”, cerró.

En síntesis

Enzo Maresca fue despedido del Chelsea tras ganar el Mundial de Clubes en 2025.

fue despedido del tras ganar el en 2025. El técnico Enzo Maresca descartó dirigir al Sevilla donde militan Alexis Sánchez y Gabriel Suazo .

descartó dirigir al donde militan y . El italiano reconoció a Manuel Pellegrini como la influencia más importante en su carrera.

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