Manuel Pellegrini no pasa por un buen momento en Real Betis, que está estancado en La Liga de España y aprovecha el receso por la fecha FIFA para pensar en el futuro.

Los dirigentes del cuadro español están trabajando de cara a los fichajes para la próxima temporada y en Estadio Deportivo informan que está casi listo el argentino Kevin Lomónaco, quien sueña jugar el Mundial con el equipo albiceleste.

“El Betis adelanta el fichaje de Lomónaco y aventura movimientos atrás”, indica el citado medio en su titular sobre el defensor argentino.

La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos.

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Lomónaco se acerca a Real Betis y quiere entrar en la nómina del Mundial

El citado medio andaluz da cuenta que los directivos españoles están cerca de llegar a un acuerdo con Lomónaco, a quien ya buscaron en mercados anteriores y no hubo un pacto, por lo que decidieron contratar al también transandino Valentín Gómez.

“El Real Betis avanza en el fichaje de Kevin Lomónaco, central diestro argentino con pasaporte italiano sobre el que ya estrechó el cerco del verano pasado, cuando Independiente de Avellaneda rechazó una propuesta de siete millones de euros fijos y 2,5 en variables por el 80% de sus derechos”, cuenta Estadio Deportivo.

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Kevin Lomónaco se acerca al Betis mientras sueña con jugar el Mundial por Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

El zaguero es titular fijo en el equipo de Gustavo Quinteros, sin embargo, pese a actuar en 11 partidos del Torneo de Apertura argentino no fue considerado por Lionel Scaloni en la última nómina de la Albiceleste.

El gran sueño de Kevin Lomónaco es ser parte de la lista final de Argentina para el Mundial de 2026, es por ello que en Real Betis quieren cerrar el acuerdo pronto, en el caso que el valor del defensor central crezca en el mercado.

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Argentina se prepara de cara a la Copa del Mundo con un amistoso de ribetes menores, porque este viernes se medirá con Mauritania en La Bombonera.

En síntesis

Real Betis avanza en el fichaje del defensa argentino Kevin Lomónaco para la próxima temporada.

avanza en el fichaje del defensa argentino para la próxima temporada. El defensor Kevin Lomónaco registra 11 partidos disputados como titular en el actual torneo argentino.

registra disputados como titular en el actual torneo argentino. Independiente rechazó previamente una oferta de 7 millones de euros fijos por el zaguero.