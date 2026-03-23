La selección italiana vuelve a la cancha este jueves, en lucha por volver a los mundiales. La Azzurra recibe a Irlanda del Norte, por la semifinal de la Ruta A del repechaje europeo a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Y no será fácil para el equipo dirigido por Gennaro Gattuso, considerando que la Nazionale no se clasifica a un Mundial desde Brasil 2014, ausente de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Junto a la presión, Italia lamenta la baja por lesión de Federico Chiesa, además de tener en serias dudas a Alessandro Bastoni, Gianluca Mancini, Riccardo Calafiori, Sandro Tonali y Gianluca Scamacca, todos posibles titulares en condiciones normales. Gattuso aún no tiene clara la formación.

“No puedo dejarme llevar por mi ego porque nos jugamos mucho, así que debo poner a los chicos que estén en las mejores condiciones. Elegiremos la mejor formación para colocar a los jugadores en el lugar adecuado“, dijo el entrenador italiano en conversación con la RAI.

ver también Gattuso lanza duras críticas contra FIFA por las Eliminatorias Conmebol: “Ver sudamericanos…”

La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos

Gattuso no quiere arriesgar: problemas en Italia

Agregó que “el partido del jueves es lo primero, pero no podemos arriesgarnos a poner jugadores que no se encuentran bien y tener que sustituirlos a los cinco minutos. Sería una locura“.

Publicidad

Publicidad

“Tonali hará un entrenamiento ligero y espero que esté disponible. Mancini sólo tiene fatiga muscular; Calafiori tuvo algunas molestias, pero no debería ser nada grave. Y Scamacca y Bastoni tienen molestias en el aductor”, complementó.

Italia lucha contra la presión de no perderse el tercer Mundial consecutivo y las lesiones para el repechaje europeo.

“El primer partido lo jugaremos de una manera, el segundo de otra. Las decisiones se han tomado partiendo de ahí. Siento mucho la baja de los jugadores que hemos perdido, pero han llegado otros que nos pueden echar una mano“, añadió.

Publicidad

Publicidad

El campeón del mundo como mediocampista de Italia en 2006 sentenció que “es innegable que hay nerviosismo, sólo a alguien que no le corre sangre por las venas no lo sentiría. Pero tenemos que hacer un buen trabajo transmitiendo mucha positividad“.

ver también Gennaro Gattuso sorprende con brutal promesa en caso de no llevar a Italia al Mundial: “Si no clasificamos me…”

El ganador de Italia e Irlanda del Norte deberá enfrentar a Gales o Bosnia y Herzegovina, ruta sorteada al Grupo B del Mundial 2026 junto a Canadá, Qatar y Suiza.