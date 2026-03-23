A menos de 100 días del comienzo del Mundial 2026, para millones de hinchas, la Copa del Mundo se vive antes del pitazo inicial del partido inaugural con el tradicional y habitual álbum de láminas, que comercializa la marca Panini desde México 70. De hecho, en suelo azteca ya hay fecha de la preventa a contar del 1 de abril.

Con el lema “El Mundial comienza con Panini”, la firma italiana salió al paso de los rumores para confirmar que la máquina mundialista ya está en marcha con una edición muy llamativa para todos los coleccionistas que no se pierden los álbumes de cada Copa del Mundo.

“En Panini Chile compartimos la gran expectativa que rodea el próximo lanzamiento del álbum oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Agradecemos profundamente el entusiasmo y la pasión que siempre demuestran por nuestras colecciones”, fue el mensaje de gratitud de la empresa.

Panini hizo un llamado directo a la comunidad de coleccionistas en Chile y el mundo: atender únicamente la información oficial, buscando proteger la experiencia del hincha ante la aparición de información confusa, reafirmando que el rito de completar el álbum es una tradición que debe vivirse con la garantía de autenticidad que solo la marca oficial de la FIFA puede entregar.

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El desafío del Mundial 2026

La gran novedad para esta edición es el formato del torneo. Por primera vez, 48 selecciones formarán parte de la cita planetaria en Estados Unidos, México y Canadá. Eso obligará a Panini a desplegar un álbum de dimensiones inéditas. Es por eso que el desafío será mayor: habrá que imprimir más láminas y álbumes que nunca para satisfacer la demanda, que en Qatar 2022 hizo que sus productos se agotaran en tiempo récord.

Se anticipa que esta colección será la más grande de la historia: los sobres pasarán de tener 5 a 7 láminas, un aumento icónico para las diferentes ediciones de Panini. Aunque serán casi mil figuritas las que compondrán el álbum completo.

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¿Cuándo llega a Chile el álbum del Mundial 2026?

Aunque las fechas exactas se mantienen bajo estricta reserva —parte de la estrategia de Panini para evitar fraudes y mantener la expectación—, la marca asegura que la información sobre preventas y puntos de distribución oficiales será comunicada oportunamente a través de sus redes verificadas.