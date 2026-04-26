Brasil sufre a menos de 50 días de que comience el Mundial 2026. A la confirmación de la baja de Rodrygo y la alta posibilidad que no pueda ir Estevao, se suma un puntal de la defensa.

Se trata de Eder Militao, defensor del Real Madrid que prácticamente durante todo este año no ha tenido participación en el cuadro merengue debido a una lesión sufrida el 7 de diciembre del año pasado, ante Celta.

Retornó tras casi 4 meses ausente, luego de una complicación muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda. Pero tras apenas 5 duelos, nuevamente se lesionó, esta vez ante el Alavés.

Según indican desde España, el problema que aqueja al defensor brasileño no es menor. “Eder Militao tendrá que ser intervenido quirúrgicamente de su nueva lesión en los isquios de la pierna izquierda”, detalla el periodista Miguel Ángel Díaz de la Cadena Cope.

Militao se lesionó ante Alavés hace pocos días

Agregó sobre Milita que “el brasileño se le abrió la cicatriz de la lesión inicial que se produjo en diciembre contra el Celta. Lamentablemente, se perderá el Mundial”.

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La opción que maneja Militao para ir al Mundial

Real Madrid ratificó esta lesión, aunque no fue tan tajantes con el futuro del espigado central. “Pendiente de evolución”, manifestaron en el gigante hispano.

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Esto debido a que existe la chance de que Militao no sea intervenido quirúrgicamente para poder estar en el certamen norteamericano, que comienza el 11 de junio.

Este caso implicaría un tratamiento conservador, evitando la cirugía para acortar los plazos de recuperación, que estaría estimado en cinco semanas aproximadamente. Eso sí, toma el riesgo de una recaída.

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