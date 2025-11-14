Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol Internacional

“Juega contra Moldavia y no le gana fácil”: Borghi noquea a Gattuso por criticar Eliminatorias de Sudamérica

El Bichi mandó a callar a la leyenda italiana tras sus ácidos dichos contra el sistema de clasificación en Conmebol. Le puso hasta firmes ejemplos.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Polémica por los dichos de Gattuso.
© Instagram / GettyPolémica por los dichos de Gattuso.

Polémica mundial tras los dichos del DT de la selección italiana, Gennaro Gattuso. La leyenda como jugador tano y ahora estratega de su país criticó con todo a las Eliminatorias de Sudamérica y su sistema de clasificación.

“Necesitamos entender bien los criterios. Ver grupos sudamericanos con 10 equipos, de los cuales seis clasifican y el séptimo va a una repesca contra Oceanía… Definitivamente necesitamos revisar los criterios”, reclamó.

Pero al instante le cayeron las respuestas desde este lado del mundo, donde un campeón del mundo se puso la camiseta de Chile y todo el continente. Se trata de Claudio Borghi, quien no titubeó en su mensaje.

Borghi le toca la oreja a Gattuso por Sudamérica

Claudio Borghi participó de su espacio en Picado TV, donde contestó sin filtro al reclamo de Gennaro Gattuso contra las Eliminatorias de Sudamérica. El Bichi sacó aplausos con sus dichos.

“Lo conozco a Gattuso y estuve charlando con él, tiene mucho temperamento, me dijo que podía jugar en Boca. Pero está equivocado a mi entender. Primero porque en Italia fueron grandes equipos, con y sin catenaccio, y a partir de que bajaron el nivel ya les cuesta clasificar a los Mundiales”, lanzó el Bichi.

Publicidad

Pero no se quedó ahí el ex técnico de la Roja y Colo Colo, ya que le avisó a Gattuso que “debería llamar a Ancelotti y preguntarle cómo es el tema allá, después de ver que fue a jugar a Bolivia y perdió”.

Gennaro Gattuso elige a Messi como el más grande de la historia por ser ＂de Play Station＂

ver también

Gennaro Gattuso elige a Messi como el más grande de la historia por ser ＂de Play Station＂

“Pero ve lo que le conviene. Si juega contra Moldavia y no le gana fácil, Noruega va primero con Haaland como único referente mundial. Entonces tienen un problema. No jugó contra ninguna potencia en las eliminatorias”, cerró.

Lee también
"Ellos siempre...": el Dibu defiende a Chile para callar a crack europeo
Internacional

"Ellos siempre...": el Dibu defiende a Chile para callar a crack europeo

Gattuso lanza brutal promesa si no clasifica con Italia al Mundial
Internacional

Gattuso lanza brutal promesa si no clasifica con Italia al Mundial

Gattuso elige al más grande de la historia: "Es de Play Station"
Internacional

Gattuso elige al más grande de la historia: "Es de Play Station"

Mister Chip dice lo que todos piensan del Dibu Martínez: “Es un humazo”
Internacional

Mister Chip dice lo que todos piensan del Dibu Martínez: “Es un humazo”

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo