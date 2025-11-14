Polémica mundial tras los dichos del DT de la selección italiana, Gennaro Gattuso. La leyenda como jugador tano y ahora estratega de su país criticó con todo a las Eliminatorias de Sudamérica y su sistema de clasificación.

“Necesitamos entender bien los criterios. Ver grupos sudamericanos con 10 equipos, de los cuales seis clasifican y el séptimo va a una repesca contra Oceanía… Definitivamente necesitamos revisar los criterios”, reclamó.

Pero al instante le cayeron las respuestas desde este lado del mundo, donde un campeón del mundo se puso la camiseta de Chile y todo el continente. Se trata de Claudio Borghi, quien no titubeó en su mensaje.

Borghi le toca la oreja a Gattuso por Sudamérica

Claudio Borghi participó de su espacio en Picado TV, donde contestó sin filtro al reclamo de Gennaro Gattuso contra las Eliminatorias de Sudamérica. El Bichi sacó aplausos con sus dichos.

“Lo conozco a Gattuso y estuve charlando con él, tiene mucho temperamento, me dijo que podía jugar en Boca. Pero está equivocado a mi entender. Primero porque en Italia fueron grandes equipos, con y sin catenaccio, y a partir de que bajaron el nivel ya les cuesta clasificar a los Mundiales”, lanzó el Bichi.

Pero no se quedó ahí el ex técnico de la Roja y Colo Colo, ya que le avisó a Gattuso que “debería llamar a Ancelotti y preguntarle cómo es el tema allá, después de ver que fue a jugar a Bolivia y perdió”.

“Pero ve lo que le conviene. Si juega contra Moldavia y no le gana fácil, Noruega va primero con Haaland como único referente mundial. Entonces tienen un problema. No jugó contra ninguna potencia en las eliminatorias”, cerró.