Uno de los grandes candidatos para ganar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 es Francia, equipo que viene de jugar las finales en 2018 y 2022.

El cuadro galo, que tiene como gran figura al goleador Kylian Mbappé, hizo noticia este lunes porque en el medio francés Le Parisien informaron que tendrá nuevo entrenador.

En la prensa francesa adelantan que el proceso de Didier Deschamps se terminará luego de la Copa del Mundo, puesto que informan que la Federación Francesa de Fútbol tiene un acuerdo con Zinedine Zidane para que sea su nuevo director técnico.

La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos.

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Zinedine Zidane vuelve a dirigir en la selección de Francia

Zinedine Zidane, que fue clave como jugador en el primer título de Francia en el Mundial de 1998, volverá a dirigir tras varios años alejado de las canchas luego de su exitoso paso por Real Madrid.

Zizou se hizo cargo del cuadro merengue entre 2015 y 2021, donde asumió primer en forma interina y luego se afirmó en el club español a punta de títulos, con tres Champions League como gran legado.

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Didier Deschamps dejará a la selección francesa post Mundial. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

Zidane tomará el puesto de Didier Deschamps terminada la Copa del Mundo y el todavía DT de Francia se irá con el título de 2018, la final de 2022 y se espera que sea protagonista en 2026.

La selección francesa será parte del Grupo I del Mundial de 2026, donde se medirá con Noruega, Senegal y un clasificado desde el repechaje intercontinental.

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En síntesis

Zinedine Zidane acordó con la Federación Francesa de Fútbol ser el nuevo director técnico nacional.

acordó con la ser el nuevo director técnico nacional. El entrenador Didier Deschamps dejará su cargo tras finalizar el Mundial de 2026 .

dejará su cargo tras finalizar el . Francia integrará el Grupo I junto a las selecciones de Noruega y Senegal.