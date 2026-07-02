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Fútbol chileno

Ojo, Colo Colo: bestia negra alba supera lesión y amenaza duelo clave de Copa Chile

En O'Higgins se juegan la clasificación esta noche y ahora disponen de dos importantes figuras, una de ellas acostumbrado a marcarle al Cacique.

Por Nelson Martinez

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Colo Colo en alerta con las figuras del Capo.
© Photosport.Colo Colo en alerta con las figuras del Capo.

Colo Colo enfrenta esta noche a O’Higgins de Rancagua, por la Copa Chile. Con canasta perfecta en el torneo, los albos tienen entre sus citados a nombres que hacen pensar en una alineación mixta para el partido.

Pero en la vereda de al frente se juegan el todo o nada. Los celestes vienen de irregulares semanas tras un tremendo semestre bajo el mando de Lucas Bovaglio. Por eso se espera que vayan con un XI estelar a la cancha de El Teniente.

Y ahí, hay dos conocidos valores que han sido claves en los últimos años del equipo: Brayan Rabello y Martín Sarrafiore. Ambos venían de serias lesiones y para el encuentro contra el Cacique están totalmente recuperados.

Rabello y su historia con Colo Colo

Bryan Rabello dejó atrás una lesión muscular del isquiotibial izquierdo. Tras un irregular primer semestre en lo personal, el “10” de O’Higgins es opción para jugar esta noche ante Colo Colo.

Photosport

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Si bien en 2026 no ha tenido el nivel de años anteriores, ante el Cacique siempre da que hablar el precisamente formado en Macul. Rabello le anotó a Colo Colo en los triunfos 1-0 del 2024 y 2025, uno de ellos en el Estadio Monumental.

Sumado a los goles, el talentoso armador celeste siempre ha destacado por hacerle partido con gambetas a su ex club. Lucas Bovaglio contó en conferencia de prensa que está totalmente recuperado y que va con todo al partido.

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“Colo Colo hoy es el mejor equipo del fútbol chileno, nos invita a nosotros a desafiarnos. Hay que estar a la altura, jugamos en nuestra casa y queremos recuperar buenas sensaciones”, dijo el DT.

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