En Colo Colo tenían la intención de mantener a Gabriel Maureira como titular, pero Ortiz pidió un arquero más experimentado y cumplirán el deseo.

En Colo Colo se decidieron: irán a buscar a un arquero para poder satisfacer las necesidades de Fernando Ortiz, quien incluso públicamente señaló que para el segundo semestre desea cubrir ese puesto.

Un asunto debatible para muchos, entendiendo que Gabriel Maureira, con 19 años, ha sido titular tras la lesión de Fernando De Paul. Y en el club la idea en un principio era darle rodaje.

Sin embargo, el DT presionó para contratar a otro meta y ganó el “gallito” a la dirigencia, según indicó el periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta.

“En algún momento habían ciertas discrepancias en la contratación de un arquero. En Colo Colo querían apostar por los jóvenes, por Gabriel Maureira en este caso, que lo ha hecho bien más allá de algunos errores”, manifestó luego de que se hiciera una oferta por Santiago Mele a Monterrey.

Santiago Mele es el apuntado por Ortiz para llegar a Colo Colo

Ortiz logra convencer a la dirigencia de Colo Colo

Agregó que esto tuvo un giro: “en un momento costó que se decidieran en ByN a traer un arquero. Ahora sí lo están y van a ir por la petición de Fernando Ortiz”.

Además explica que “Colo Colo se refuerza pensando en el próximo año, no llegan jugadores por seis meses, llegan para el próximo año, refuerzos de un plantel que juegue eventualmente Copa Libertadores. Por eso Ortiz pide a Valdés, Santiago Mele, Jordhy Thompson”.

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De hecho, el entrenador entiende que debe amarrar el título para continuar el próximo año y poder disputar la Copa Libertadores en el club.

“El contrato finaliza en diciembre, hay intenciones de Ortiz de continuar, quiere dirigir a Colo Colo en Copa Libertadores. El deseo dirigencial es sentarse a conversar, pero no hay nada avanzado. Solo una declaración de intenciones”, estableció Arrieta.