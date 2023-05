Después de su regreso a las canchas, la ganadora en dos ocasiones del Balón de Oro conversó con el sitio web de FifPro y abordó varias temáticas relacionadas con el desarrollo del fútbol femenino. Para la jugadora del Barcelona, lo más importante es "mejorar las condiciones de las futbolistas" para continuar con la profesionalización del balompié.

Antes de ahondar en los cambios que deben hacer aportar en el mejoramiento de la actividad, la capitana de la selección española también comentó lo que significó la lesión que la dejó casi 10 meses fuera de las canchas: "La conclusión que he sacado de esta lesión, de la experiencia que he tenido últimamente, es que es una lesión multifactorial. No creo que sea una cuestión de un factor. No lo atribuyo a que haya falta de estudio. Es una lesión que puede depender de muchas cosas".

Pues para la mediocampista, haberse cortado el ligamento cruzado tiene que ver con otras situaciones: "Es importante mejorar las condiciones de las jugadoras”, en relación al “descanso, los desplazamientos, las superficies sobre las que juegan y, por supuesto, todos esos estudios".

"Es relativamente reciente que las jugadoras hayan comenzado a profesionalizarse en este deporte, y apenas ha habido tiempo para realizar este tipo de estudios y conocer un poco más el cuerpo de las futbolistas. Está claro que es un cuerpo diferente al de un hombre. Creo que son cosas que hay que mejorar", agregó Putellas.

La jugadora también se refirió al dominio del Barcelona en la Liga F, que consiguió su cuarto título consecutivo el pasado fin de semana y aseguró que "hay una distancia entre el Barça y muchos otros equipos, realmente porque el Barça creó un proyecto y lideró esa situación. Espero que luego muchos otros clubes puedan hacer lo mismo".

Por último, Alexia comentó que "un 80 u 85 por ciento de los clubes tienen una estructura profesional detrás que tiene al equipo masculino también en categoría profesional. Luego hay algunos clubes que no tienen ese respaldo y, por supuesto, necesitan ayuda y asesoramiento de instituciones, gobierno", cerró una de las máximas figuras mundiales del fútbol femenino.