Alexia Putellas es la mejor jugadora: Todas las ganadoras de los premios The Best 2022

Este lunes se celebró una nueva edición de los premios The Best de la FIFA y, lamentablemente, Christiane Endler no pudo convertirse en la mejor arquera del mundo pr segundo año consecutivo, luego de perder a manos de Mary Earps, portera de Inglaterra y el Manchester United.

La arquera campeona de la Eurocopa se quedó con el trofeo, luego de arrebatárselo a Tiane, monarca de Women's Champions League, y Ann-Katrin Berger, alemana finalista de Euro, campeona también de la Women's Super League de Inglaterra. Es su primera nominación en la historia.

Asimismo, Sarina Wiegman logró un récord muy especial, ya que ganó su tercer premio The Best como mejor entrenadora de fútbol femenino en las siete ediciones en que ha sido celebrada la ceremonia. De todas ellas, Sarina ha sido finalista en seis ediciones consecutivas: desde 2017 en adelante. Es la persona con más galardones.

La directora técnica de la selección de Inglaterra, campeona de la Eurocopa Femenina en julio pasado, ganó el trofeo como DT de Países Bajos, con quien ganó la Euro en 2017, y luego en 2020. Este año superó a Pia Sundhage (Suecia / Selección de Brasil) y Sonia Bompastor (Francia / Olympique de Lyon).

Finalmente, la ganadora al premio como mejor futbolista del mundo, fue nuevamente Alexia Putellas. La mediocampista española, quien milita en el FC Barcelona, se quedó con el trofeo por segundo año consecutivo, tal y como hizo con el Balón de Oro hace tan solo dos meses.

Aunque Putellas se perdió la Eurocopa con España por sufrir un corte del ligamento cruzado anterior, venció a Beth Mead, campeona del torneo de selecciones europeo con Inglaterra y también a Alex Morgan, goleadora de la NWSL inglesa y monarca de la Concacaf W con Estados Unidos.