Christiane Endler es parte del grupo de jugadoras internacionales que firmaron una carta para exigir mejores condiciones, premios en efectivo y una redistribución de los ingresos para la fase final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La tres veces ganadora del XI de FifPro cree que la unión hace la fuerza.

En una entrevista con el Sindicato Internacional de Futbolistas, Endler aseguró que "creo que una de las grandes virtudes que tiene el fútbol femenino es que ha logrado unir a muchas jugadoras de distintos países en la misma lucha. Al final todas estamos luchando por mejorar las condiciones, por tener igualdad de oportunidades, porque el deporte siga creciendo".

"Esta unión de tantas jugadoras de distintos países y distintos continentes creo que puede ser una fuerza muy importante para generar cambios en el futuro, ojalá no tan lejano, y que pueda tomarse en serio lo que las jugadoras están pidiendo. Es mucho mejor que cada una hacerlo por separado. Esta me parece una gran iniciativa y obviamente no tuve dudas en participar de ella", aseguró Endler.

La FIFA anunció el mes pasado un paquete total de 152 millones de dólares para las participantes de la Copa Mundial de este año, lo que es tres veces más que en la anterior Copa Mundial Femenina y más de 10 veces más que la cantidad ofrecida en la edición de 2015.

La acción colectiva llevada a cabo por las futbolistas, bajo la bandera de FIFPRO y sus sindicatos miembros, fue fundamental para lograr estos cambios positivos para las mundialistas. "Es muy importante tener esa ayuda de parte de estas asociaciones porque muchas veces hablar es una carga importante", apuntó Endler, una de las fundadoras de Anjuff la asociación chilena de jugadoras.

"Una tiene que estar preocupada de muchas cosas aparte de pelear por los derechos, por mejorar las condiciones y eso puede ser muchas veces una carga muy grande. Es estresante y tener la ayuda de personas que conocen del tema y que tienen apoyo legal y te pueden aconsejar es importante. Creo que ha habido un cambio positivo también en los últimos años gracias a estas asociaciones en el fútbol femenino", cerró la portera del Lyon.